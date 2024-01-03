Çok Bulutlu 10.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 03.01.2024 16:04

Hablemitoğlu suikastı davasının firari sanığı Bozkır tutuklandı

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı davasının sanıklarından Nuri Gökhan Bozkır, adli kontrol şartlarına uymadığı gerekçesiyle tutuklandı.

Hablemitoğlu suikastı davasının firari sanığı Bozkır tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, hakkındaki yakalama kararına istinaden dün gözaltına alınan Bozkır, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesine çıkarılan Bozkır'a, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 8 Eylül 2015'te yakalanan ve bomba yapımında kullanılan mühimmat yüklü "soğan tırları" davasında hakkında verilen hüküm tebliğ edildi.

Daha sonra Hablemitoğlu suikastı davasının görüldüğü Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesine sevk olan Bozkır, adli kontrol şartlarına uymadığı gerekçesiyle tutuklandı.

İddianameden

Kırmızı bültenle aranırken 2022'de MİT tarafından yurt dışından Türkiye'ye getirilen eski yüzbaşı Bozkır, Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de Çankaya'daki evinin önünde başından vurularak öldürülmesine ilişkin davanın sanıkları arasında bulunuyor.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de sanıkları arasında bulunduğu Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, sanık Nuri Gökhan Bozkır'ın, "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan 20 yıla kadar hapsi isteniyor.

Mahkeme, 18 Mayıs 2023'teki duruşmada, tutuklu sanıklar Göktaş, Altaylı, Bozkır, Mumcuoğlu, Köstem ve Emek'i adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakmıştı. Adli kontrol tedbirlerine uymayan Bozkır hakkında 3 Temmuz 2023'te tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

ETİKETLER
Necip Hablemitoğlu FETÖ MİT
Sıradaki Haber
İyi Parti Genel Başkanı Akşener, kurmaylarıyla görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:21
Ailesinin şikayet ettiği uyuşturucu satıcısına 8 yıl 4 ay hapis
16:17
Türk Kızılay'ın gönderdiği yardım malzemeleri tırlarla Gazze'ye ulaştırılıyor
16:14
Bakan Yumaklı: 2023'te 4 milyar 708 milyon lira hibe desteği sağladık
15:58
HÜDA PAR'dan yerel seçim açıklaması
15:52
Site otoparkında kaçak kesilmiş 1,5 ton et ele geçirildi
15:51
Marmarabirlik'ten 35 milyon dolarlık ihracat hedefi
Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlandı
Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlandı
FOTO FOKUS
İran'da art arda 2 patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var
İran'da art arda 2 patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ