Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'a başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İran’ın Kirman eyaletinde gerçekleştirilen menfur terör saldırılarından derin üzüntü duyduk. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Olay

İran resmi haber ajansı IRNA'nın Acil Durum Merkezinin açıklamasına dayandırdığı bilgilere göre, Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde iki patlama meydana geldi.

Yaklaşık 10 dakika arayla meydana gelen iki patlamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 73'e yükseldi. Patlamada ölenler arasında 6 çocuğun da bulunduğu belirtilirken yaralananların sayısının da 170'e çıktı.