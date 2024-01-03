Türkiye'den İran'a başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, İran’ın Kirman şehrinde düzenlenen terör saldırısı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakanlığın açıklamasında, "İran’ın Kirman şehrinde düzenlenen terör eylemi sonucunda çok sayıda can kaybı ve yaralanma meydana geldiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor; dost ve kardeş İran halkına ve hükümetine başsağlığı, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

Ne olmuştu?

İran'ın Kirman eyaletinde Kasım Süleymani'nin mezarı yakınlarında peş peşe 2 patlama meydana geldi. Patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 100'ü aşkın kişi vefat etti.

Patlamada ölenler arasında 6 çocuğun da bulunduğu belirtilirken yaralananların sayısı da 141 olarak açıklandı.

Devlet televizyonu, Kirman Vali Yardımcısı Rahman Celali'nin olayı terör saldırısı olarak nitelendirdiğini duyurdu.