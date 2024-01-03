İran'da art arda 2 patlama: Ölü sayısı artıyor

İran devlet televizyonunun haberine göre, Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin 3 Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde iki patlama meydana geldi.

Yaklaşık 10 dakika arayla meydana gelen iki patlamada, ilk belirlemelere göre 73 kişinin hayatını kaybettiği, 170 kişinin yaralandığı belirtildi.

İran Devlet Televizyonu patlamaların terör saldırısı olduğunu duyurdu.

İran’ın Kirman eyaletinde Kasım Süleymani'nin mezarının yakınlarında meydana gelen ilk patlamadan 10 dakika sonraki patlama anı canlı yayına yansıdı.https://t.co/bbqAecgTbs pic.twitter.com/FwhM9pXklk — TRT HABER (@trthaber) January 3, 2024

ABD'nin 3 Ocak 2020'de Bağdat'taki saldırısında hayatını kaybeden Süleymani'nin öldürülmesinin 4. yılı münasebetiyle anma programları düzenleniyor.