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Dünya
AA, Reuters, AFP 03.01.2024 15:02

İran'da art arda 2 patlama: Ölü sayısı artıyor

İran'ın Kirman eyaletinde Kasım Süleymani'nin mezarı yakınlarında peş peşe 2 patlama meydana geldi. Patlamalarda az 73 kişinin hayatını kaybettiği, 170 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Patlamaların terör saldırısı olduğu belirtildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin 3 Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde iki patlama meydana geldi.

Yaklaşık 10 dakika arayla meydana gelen iki patlamada, ilk belirlemelere göre 73 kişinin hayatını kaybettiği, 170  kişinin yaralandığı belirtildi.

İran Devlet Televizyonu patlamaların terör saldırısı olduğunu duyurdu.

 


 

ABD'nin 3 Ocak 2020'de Bağdat'taki saldırısında hayatını kaybeden Süleymani'nin öldürülmesinin 4. yılı münasebetiyle anma programları düzenleniyor.

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