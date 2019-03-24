Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın Yenikapı'daki "Büyük İstanbul Mitingi"nde vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

15 Temmuz'un hemen ardından 7 Ağustos'ta yine bu meydanda bir araya gelip dosta, düşmana birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi göstermiştik. Yenikapı ruhu İstanbul'u fethedip bize emanet eden ruhun devamıdır. Bugün Sayın Bahçeli ile AK Parti'ye ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne gönül vermiş kardeşimle Cumhur İttifakı'na inanan, güvenen tüm kardeşlerimle işte bu İstanbul için bir kez daha Yenikapı'dayız.

"1 milyon 600 bin Yenikapı'da"

Şu anda aldığım resmi rakam 1 milyon 600 bin. Demek ki, 1 milyon 600 bin tek yürek olduk, tek gönül olduk, bir olduk, beraber olduk, iri olduk, diri olduk, kardeş olduk hep birlikte Türkiye olduk.

"Türkiye'yi hedef alan herkes Cumhur İttifakı'na saldırıyor"

Cumhur İttifakı sadece iki partinin değil tüm Türkiye'nin ittifakıdır. Böyle olduğu için de Türkiye'yi hedef alan herkes Cumhur İttifakı'na saldırıyor. Ne yaparlarsa yapsınlar boş, biz milletimizle birlikte bu şehri kıyamete kadar bir İslam şehri bir Türk şehri olarak korumaya devam edeceğiz.

"Burada bir de zaferin şenliğini yaparız"

Bu şehir bizim de hizmetkarı olmaktan şeref duyduğumuz, aşkımız, sevdamız, hayalimiz duamız herşeyimizdir. İstanbul halkı ile bir olup 25 senede bu şehri sadece CHP ne demektir çöp, çukur, çamur bunlardan kurtarmakla kalmadık bölgesinin ve dünyanın parlayan yıldızı haline getirdik. Asırlar sonra İstanbul'u yeniden dünyanın merkezi haline getirdik. İnşallah 1 Nisan'dan sonra bu zaferle beraber yine burada, şöyle çok fazla da uzatmadan bir de zaferin şenliğini yaparız.

Biz İstanbul'u sadece aşkla sevmekle kalmadık. Aynı zamanda ona aşk ile hizmet ettik. 1994 yılında bu kardeşinizi İstanbul'a büyükşehir belediye başkanı yaptığınız andan itibaren Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı döneminde de İstanbul'a yapılan her hizmetin takipçisi oldum. Şehrimizi tarihinde görülmemiş hizmetlerle hedefimize hazırlamanın gayreti içinde olduk.

"Ufku olmayanın yönetim kabiliyeti de olmaz"

Su yok, çöp çok hava kirliliği çok öyle devraldık İstanbul'u. Bugün hava kirliliği, çöp dağları yok. Biz 140 kilometre dağları deldik İstanbul'a Istıranca'dan su getirdik. Melen'den 180 kilometre su getirdik. O da yetmedi, Boğaz'ın altından Anadolu'dan Avrupa'ya, Avrupa'dan Anadolu'ya bir tünel yaptık. Şu anda bununla da İstanbul'a 2040 yılına kadar su sıkıntısı yok. Bay Kemal sen bu işlerden anlamazsın. Getirdiğin kişi, İstanbul'un bir yerinin belediye başkanı. Bizim adayımız yıllarca ülkemizde Ulaştırma Bakanlığı yapmış, İstanbul Deniz Otobüsleri Genel Müdürü sonra Başbakanlık ondan sonra Meclis Başkanlığı yani büyük bakmış. Dolayısıyla İstanbul gibi bir şehre rastgele bir isim yakışmazdı. O yüzden biz Binali Yıldırım kardeşimizi aday gösterdik. Ankara'ya da kenar köşe ilçe belediye başkanını aday gösterdi CHP. Peki bizim adayımız, Kayseri gibi bir şehrin 5 dönem başkanı olan belediyeciliğin devletteki üst makamı olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapan ve yerel yönetimlerden sorumlu olan Mehmet Özhaseki kardeşimizi de Ankara'ya büyükşehir başkan adayı yaptık. Ankara'daki mitingimizde de 450 bin kişi vardı. İzmir'de de rastgele üzerinde bir çok spekülasyonun olduğu bir başkanını getirdi İzmir'e aday yaptı CHP. Terör örgütü ile el ele geçmişi itibarıyla kirli böyle birisini İzmir'e layık gördüler. Biz de İzmir'e Denizli'de iki dönem belediye başkanlığı yapmış sonra ekonomi bakanımız olmuş Nihat Zeybekci olmuş. Niye böyle yerlere sıradan biri olmaz. Ama CHP'nin böyle bir anlayışı yok. Ufku olmayanın yönetim kabiliyeti de olmaz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buradan (Yassıada) dünyaya barışın, özgürlük mücadelesinin kararı verilecek. Onun için biz buraya “Demokrasi ve Özgürlükler Adası” adını koyuyoruz. Seçimden kısa bir süre sonra da buranın resmi açılışını yapacağız.https://t.co/2PvwtWxEmw pic.twitter.com/ztnAkQ8Puo — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 24 Mart 2019

"Yassıada'nın açılışını seçimden sonra yapacağız"

Bizim Yaslıadamız var ya, orayı da uluslararası toplantıların, görüşmelerin bir merkezi haline getirmek için çok az bazı şeyleri kaldı. Biz buranın adını değiştirik, Demokrasi ve Özgürlükler Adası adını koyduk. Seçimden kısa bir süre sonra da buranın resmi açılışını yapacağız. Uluslararası toplantılarımızı burada yapacağız.

"Otobüslerimizin yarısında ücretsiz internet hizmeti de veriliyor"

Bakanlıklarımız yanında büyükşehir belediyelerimiz çok büyük hizmetlere imza attı. Toplu taşımada 1994 öncesinde İstanbul'un 1596 otobüsü vardı. İkarus otobüsleri vardı bunun içinde kokudan durulmaz, pislikten geçilmez o mazotların yağları ile kalkarsınız. Biz gelince ne yaptık? Benim milletimize İkarus otobüsler layık mı? Niçin Mercedes olmasın? Niçin MAN olmasın BMC olmasın. Bunlarda herşeyi ile İstanbul'da sefere çıktı. Sayıyı 6265 araçla İstanbulluya hizmet etmeye başladılar. Şu anda günde ortalama 4 milyon İstanbullu'yu bunlar taşıyor. Otobüslerimizin yarısında ücretsiz internet hizmeti de veriliyor. 1994'te sadece 10 deniz otobüsü olan İstanbul'da 57 yolcu gemisi ve 2 arabalı vapur ile 110 iskelede deniz ulaşımı veriyoruz.

"Hedefimiz İstanbul'da otopark kapasitemizi 123 bin araca çıkartmak"

Şehir trafiğini doğrudan etkileyen çözümler getirdik. İstanbul'un otopark kapasitesini yüzde 1000'in üzerinde artırdık. Hedefimiz 2023'e kadar otopark kapasitemizi 123 bine çıkarmaktır. Şimdi de Türkiye'nin en büyük çelik boru hattını Ömerli-Çamlıca hattını hizmete aldık.

"Haliç'te attığımız adım dünyada örnek bir adımdır"

Haliç'te attığımız adım var ya dünyada örnek bir adımdır. Ben bir Kasımpaşalıyım ömrümün ciddi bir kısmı da orada geçti. Sandalla karşıya geçmekte zorlanırdık. Kararı verdik bize birçok üniversiteden hocalarımız şunu söyledi; Haliç'i dolduracaksınız. Dedik ki bunun hesabını tarih bizden sorar. Biz nasıl burayı hafriyatlarla dolduracağız. Çalışmaları uzattık, anlaştığımız müteahhit firma da gayret etti ve biz Haliç'i temizlemeye başladık yaklaşık 2,5 milyon metreküp oradan balçık çıkardık. Bu balçığı 9,5 kilometre uzaklıkta Alibeyköy'de bir taş ocağına bir pompaj sistemi ile pompalamaya başladık. Bu pompalama ile çamur ocakta kalıyor süzülen su tekrar Haliç'e gönderiliyor. Orada 650 bin metrekare alan kazandık. Şimdi orada bir devasa oyun parkı var. Onu kazanmanın ötesinde çevrede ona göre yerleşim alanı oluşmaya başladı. Haliç Kongre Merkezi'de böyle oldu. Etraf bir anda değişti. Bay Kemal geçenlerde geldin orada aday tanıtımı yaptın. Senin İstanbul adayın diyor ki, AK Partili belediyelerde kültür merkezi yok. Gel gez gör de nerelerde ne var öğren. Sen aday tanıtım töreni bile Haliç Kongre Merkezi'nde yaptın.

"Atatürk Kültür Merkezi'ni kısa bir zamanda bitireceğiz"

İstanbul'da Harbiye Kongre Merkezi'ni de bu CHP zihniyeti bize yaptırmak istemedi. Yerin altında orada da yine 3 bin 300 kişilik bir kongre merkezi yaptık. Yanında da Muhsin Ertuğrul o tiyatroyu da büyüttük. Buraya cami yaparlar dediler. Bunların işi gücü zaten yalan, iftira. Muhsin Ertuğrul'u yaptık, Harbiye Kongre Merkezi'ni yaptık çalışırsan olur, düşünürsen olur ve bu mesele aşk meselesi aşk. Şu anda buraları ne hizmetler veriyor. Bay Kemal bir müjde daha vereyim sana, temelini attık Atatürk Kültür Merkezi'ni de kısa zaman içinde tamamlıyoruz. Sizin yaptığınız kültür merkezi gibi değil dünyanın parmakla göstereceği bir kültür merkezi yapıyoruz.

Biyoteknoloji Vadisi ile 20 bin kişiye istihdam

Yaklaşık 6 katrilyon lira maliyeti olan Tuzla Biyoteknoloji Vadisi'ni kurduk. 3,5 katrilyon lira maliyetle de Teknoloji Geliştirme Merkezi kurduk. Burada antikordan aşıya, lensten kemoterapi ilacına kadar pek çok ürün üretilecek, 20 bin kişiye istihdam sağlanacak.

Şehrin her iki yakasında, birer tane sebze-meyve, kuru gıda, su ürünleri gibi perakende noktalarının ihtiyaç duyduğu malları karşılayacak haller kuracağız.

Eyüpsultan Göktürk'te de tarımsal teknoloji geliştirme merkezi kurulacak.

"İstanbul'a 900 trilyon liralık yatırımla film platosu kuracağız"

Tarihi Yarımada'yı da kadim şehir olarak ilan ederek, restorasyon seferberliği başlatacağız. İstanbul'a 900 trilyon liralık bir yatırımla dev bir film platosu kuracağız.

Denize kıyısı olan 22 ilçemizdeki 170 km'lik kıyı şeridini kesintisiz ve engelsiz şekilde düzenleyerek İstanbul halkının hizmetine sunacağız.

"Şehrin her köşesinde 955 kreş açacağız"

Şehrin her köşesinde, 300 mahalleye 955 kreş açacağız. İstanbul'daki 200 bin engelli kardeşimize hizmet verecek 17 rehabilitasyon merkezi kuracağız.

İstanbul'un kuzeyinde yer alan ormanları, şehrin içerisine almak ve bu doğal yaşamı deniz ile buluşturmak için 20 koridor planladık. Vadi tabanlarında gerçekleştirilecek yeşil koridorlar, kesintisiz bisiklet ve yaya akslarını da içinde barındırmanın yanında afet anında toplanma mekanları olarak da kullanılacak.

Sirkeci-Yedikule arasındaki 8,5 kilometrelik kıyı boyunca da sanat hattı oluşturacak.

"Provokatif eylemlere girenler bedelini çok ağır öder"

Ey finans sektörünün içinde olanlar, kalkıp da piyasadan dövizleri toplayıp, 'döviz yükselecek, şöyle, böyle olacak' bu tür provokatif eylemlerin içerisine giriyorsanız bunun bedelini çok ağır ödeyeceksiniz. Seçimin arifesinde bu tür eylemlerin (döviz) içerisine girenlere sesleniyorum: Hepinizin kimliğini biliyoruz. Hepinizin neler yaptığını biliyoruz. Şu anda BDDK bazı adımlar attı. Ama şunu bilin ki seçim sonrası bunun faturasını size ağır keseceğiz.

Bizim paramız Türk Lirası. Buna sahip çıkacağız. Bunların oyununa da gelmeyeceğiz ve bu faturayı da bunlara ödeteceğiz.

Kaynak: TRT Haber