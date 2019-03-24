MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Yenikapı'da gerçekleştirilen "Büyük İstanbul Mitingi"nde konuştu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Şu anda Avrupa kıtasındayız, işte buradayız, Yenikapı'dayız. Ey katiller, gelin de görelim, gelin de dedeleriniz gibi sizi aynen yerin dibine indirelim." diye konuştu.

Bahçeli sözlerini şu şekilde sürdürdü: "İstanbul tarihtir, medeniyettir, kardeşliktir, fetihtir nitekim dünyanın en büyük Türk İslam kentidir. Camilerimize, minarelerimize, ezanımıza, bayrağımıza, vatanımıza kem gözle bakan kim varsa ya o gözü oyarız ya da o gözün bulunduğu melanet bedeni harabe bina gibi yıkarız. Türkiye'yi yıkmak istiyorlar, yıktırmayacağız. Türk milletini bölmek istiyorlar, böldürtmeyeceğiz. İstanbul, Kudüs'ün kardeşidir, Kerkük'ün kaderidir, Kaşgar'ın umududur. Konstantinopolis diye bir yer yoktur. Bununla birlikte Kürdistan diye bir yer asla olmayacaktır. İstanbul, Müslüman Türk milletinin namus timsalidir, hilalimizin şerefidir."

"Zillet İttifakı beladır, Cumhur İttifakı bekadır"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Konu vatansa, konu milletse, konu istiklal ve bekaysa nefsimize tutsak olamazdık, egolarımıza yenik düşemezdik, az kazandıran çok kaybeden çetelesi tutamazdık." dedi.

31 Mart'ın beka seçimi olduğunu vurgulayan Bahçeli, "İstanbul için bir kader seçimidir. Zillet şemsiyesi altında toplanıp Türkiye'nin kuyusunu kazanlara 31 Mart'ta izin ve icazet asla verilmemelidir." ifadelerini kullandı.

"İstanbul'da PKK'ya geçit yoktur, İstanbul'da FETÖ'ye müsamaha yoktur." diyen Bahçeli şunları kaydetti:

"İstanbul'da sözde demokrasi gücü, sözde sandık ittifakı adı altında zilletin öne çıkmasına asla müsaade verilmemelidir. Helalleşme arzusu taşıdığım İP'e (İYİ Parti) oy veren kardeşlerim, gelin Cumhur İttifakı'nın millet ve devlet için yapmış olduğu ahlaklı tarihi ve milli mücadeleye destek verin."

Kaynak: AA