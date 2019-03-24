Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katıldığı, Cumhur İttifakı'nın Yenikapı'daki "Büyük İstanbul Mitingi" için vatandaşlar, Yenikapı Meydanı'nda bir araya geldi.

Mitingin düzenlendiği Yenikapı'da hazırlıklar erken saatlerde tamamlandı. Yenikapı ruhunun yaşatıldığı mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli platforma birlikte çıkacak. Alanın her noktasından görülebilecek devasa bir sahne kuruldu.

Platformda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin ikili resmine yer verildi. Sahnede iki partinin de seçim sloganları var. Alanda kalabalığa sesin rahatlıkla ulaştırılabilmesi için 18 ses kulesi kuruldu. Mitinge gelenler için görüntüler 12 dev ekrandan yansıtılıyor. Olağan dışı olaylar için 800 sağlık personeli miting boyunca alanda hazır olacak.

Vatandaşlar Yenikapı'da toplandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin katılacağı "Büyük İstanbul Mitingi" için vatandaşlar Yenikapı Meydanı'nda toplandı.

7 bin 300 polis görev alıyor

Alanda, güvenlik önlemleri için 7 bin 300 polis görev alıyor. UMKE ve Acil Sağlık ekipleri dahil 800 sağlık personeli ile alanda, 80 ambulans, 2 yoğun bakım ambulansı, birer obez ambulansı, deniz ambulansı ve ambulans helikopter hazır bekletiliyor. Kimyasal ve biyolojik vakalar için de bir KBRN ambulansı ve ekibi de alanda görev alıyor. Alanın her noktasına ambulansların ulaşabilmesi için ambulans yolları oluşturuldu.

Öte yandan, alana tam donanımlı sahra hastanesi kuruldu. Ayrıca, 5 itfaiye de alanda görevlendirildi.

Kurulan 2 bin 840 metrekare çadır, kadın-erkek mescit, polis çadırları, sağlık çadırları, lojistik çadırları gibi çeşitli alanlar için değerlendiriliyor.

Bu arada, engelliler tuvaleti dahil alanda 200'ün üzerinde tuvalet, 4 abdesthane yer alıyor.

Büyük İstanbul Mitingi" konuşmalarla başladı

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla gerçekleştirilen Cumhur İttifakı'nın "Büyük İstanbul Mitingi" konuşmalarla başladı.

Vatandaşlar, "Sağduyunun Birlikteliği" sloganıyla Yenikapı'da düzenlenen miting için erken saatlerde alana gelmeye başladı.

Parti bayrakları yerine ellerinde Türk bayraklarıyla mitinge gelerek "birlik" mesajı veren vatandaşların, bir eliyle "Rabia", diğer eliyle "Bozkurt" işareti yaptığı görüldü.

Kırmızı-beyaz giyinen yaşlı bir vatandaş yanında getirdiği dev Türk bayrağını alanda salladı. Bir grup da Türk askerlerinin Çanakkale Savaşı'nda giydiği askeri kıyafetlerle mitinge katıldı.

Konuşmalar öncesinde sanatçılar Esat Kabaklı ve Mustafa Yıldızdoğan da sahne aldı.

Vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi

Miting, AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak'ın konuşmasıyla başladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan alana helikopterle geldi. Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, sahneye çıkarak alanı dolduran vatandaşları selamladı.

Alana gelişi sırasında vatandaşlarla selamlaşan ve kısa süre sohbet de eden Erdoğan'a vatandaşlar yoğun sevgi gösterisinde bulundu.

Mitinge MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, eski Başbakanlardan Tansu Çiller, bazı bakanlar, milletvekilleri ile çok sayıda davetli katılıyor.

Kaynak: TRT Haber