Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Mogadişu'da Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Bayındırlık Bakanlığına yönelik gerçekleştirilen, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, dost ve kardeş Somali hükümeti ile Somali halkına başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Somalili yetkililer, terör örgütü Eş-Şebab militanlarının, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Bayındırlık Bakanlığının yer aldığı binaya düzenlediği intihar saldırısında, aralarında Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İbrahim Abdalla'nın da bulunduğu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin de yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: AA