Cumhurbaşkanı Erdoğan, otobüs kazasında hayatını kaybeden gencin cenazesine katıldı
Adana'daki gençlik şöleni dönüşü yaşanan kazada hayatını kaybeden Sudenaz Akkuş Kocaeli'de, Ömer Faruk Küçük ise Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı. Sudenaz Akkuş'un cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.
Sudenaz Akkuş'un cenaze namazı Kartepe İstasyon Mahallesi Park Camii'nde kılındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da namazda saf tuttu.
Cemaate hitap eden Erdoğan, yargının otobüsün sürücüsüyle ilgili gerekeni yapacağını, kendilerinin de takipçisi olacağını söyledi.
20 yaşındaki Sudenaz Akkuş, Konya Selçuk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencisiydi.
Ömer Faruk Küçük için Sakarya'da tören düzenlendi
Ömer Faruk Küçük için ise memleketi Sakarya'da cenaze töreni düzenlendi.
Ferizli Sönmez Işık Camii'ndeki törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile AK Parti Genel Başkan Vekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş da katıldı.
22 yaşındaki Ömer Faruk Küçük, Necmettin Erbakan Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği bölümünde eğitim görüyordu.
Adana'daki gençlik şöleni dönüşünde Niğde'de meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetmiş, 41 kişi yaralanmıştı.
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