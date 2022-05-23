Sudenaz Akkuş'un cenaze namazı Kartepe İstasyon Mahallesi Park Camii'nde kılındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da namazda saf tuttu.

[Fotoğraf: İHA]

Cemaate hitap eden Erdoğan, yargının otobüsün sürücüsüyle ilgili gerekeni yapacağını, kendilerinin de takipçisi olacağını söyledi.

20 yaşındaki Sudenaz Akkuş, Konya Selçuk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencisiydi.

[Fotoğraf: İHA]

Ömer Faruk Küçük için Sakarya'da tören düzenlendi

Ömer Faruk Küçük için ise memleketi Sakarya'da cenaze töreni düzenlendi.

Ferizli Sönmez Işık Camii'ndeki törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile AK Parti Genel Başkan Vekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş da katıldı.

22 yaşındaki Ömer Faruk Küçük, Necmettin Erbakan Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği bölümünde eğitim görüyordu.

Adana'daki gençlik şöleni dönüşünde Niğde'de meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetmiş, 41 kişi yaralanmıştı.