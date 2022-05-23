Haber Giriş: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 13:32Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bakan Çavuşoğlu, Letonyalı mevkidaşıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, NATO'yla ilgili konular ve ikili ilişkiler ele alınmıştır" denildi.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu
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