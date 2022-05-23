Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, NATO'yla ilgili konular ve ikili ilişkiler ele alınmıştır" denildi.