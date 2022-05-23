Haber Giriş: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 12:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Tekvando Milli Takımı'nı tebrik etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nda 9 altın, 5 gümüş, 5 bronz madalya ile kadınlarda, erkeklerde ve para tekvandoda Avrupa şampiyonu olan Milli Takımı kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nda 9 altın, 5 gümüş, 5 bronz madalya ile kadınlarda, erkeklerde ve para tekvandoda Avrupa Şampiyonu olan Milli Takımımızı tebrik ediyor, tüm sporcularımıza şahsım ve milletim adına şükranlarımı ifade ediyorum." ifadelerini kullandı.
Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası’nda 9 altın, 5 gümüş, 5 bronz madalya ile kadınlarda, erkeklerde ve para tekvandoda Avrupa Şampiyonu olan Millî Takımımızı tebrik ediyor, tüm sporcularımıza şahsım ve milletim adına şükranlarımı ifade ediyorum. pic.twitter.com/fVylqUFFRC— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 23, 2022
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı
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