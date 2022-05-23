Haber Giriş: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 13:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Pancar üreticilerine destek müjdesi
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, "Türkşeker ile Sözleşmeli Tarım kapsamında bu yıl pancar eken 28 bin 800 eli öpülesi emektar çiftçimize toplamda yaklaşık 490 milyon TL nakdi avans ödemesi yapılacak" dedi.
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Etiketler: Son Dakika Tarım Üretimi Tarımsal Destek
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