Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'un Tonya ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda toplu açılış töreninde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

"Hiçbir şehidimizin tek bir damla kanı boşa gitmemiştir, gitmeyecektir"

Ülkemizin ve milletimizin bekası için gözlerini kırpmadan hayatlarını feda eden Trabzonlu şehidimize ve tüm şehitlerimize Allah'dan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin ailelerine ve silah arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Hiçbir şehidimizin tek damla kanı hiçbir kahramanımızın fedakarlığı Allah'ın izni ile boşa gitmemiştir, gitmeyecektir. Dün bugün 22 teröristi içeride ve dışarıda öldürdük. Ahdimiz var, kararlılığımız var. Ne dedik? İnlerine gireceğiz dedik, girdik giriyoruz.

Sınırlarımız içerisinde ve dışarısında görev yapan tüm güvenlik güçlerimize başarılar diliyorum. Rabbim hepsini de muhafaza etsin diyorum. Bugün sizlerle bildiğiniz gibi PKK'ya terör örgütü diyemeyen Meclis'teki uzantılarına diyorum ki şehirlerimizde sandıkta gereken dersi verelim. İşte buyurun, Diyarbakır, Mardin, Van buradaki belediye başkanlarını idari bir kararla görevden aldık. Zira benim milletimin alın terinden ödediği vergilerle oralara gönderilen parayı kalkıp da Kandil'e terör örgütlerine gönderenlere hiçbir zaman biz görmemezlikten gelemez onları kapıya koyarız.

"Kazandığınız üç beş belediye sizi yanıltmasın"

CHP çıkıyor ne diyor? Bu hak ve özgürlüklere, demokrasiye aykırıdır, bay Kemal sen bu terör örgütünün mensuplarıyla Ankara'dan İstanbul'a yürüyebilirsin ama bizim bu terör örgütlerinin temsilcileriyle en ufak bir dirsek temasımız olamaz. Cumhurbaşkanı olarak bu güne kadar hiçbir davetime bunları asla davet etmedim. Etmem çünkü sizler bana bu görevi öyle verdiniz.

CHP, sen kimin yanındasın? Eğer 'Türkiye'nin yanında olduğunu' söylüyorsan, o zaman milletimize düşmanlık edenlerin yanında ne işin var? Milletimiz sizden istiklalimizi ve istikbalimizi ilgilendiren konularda yuvarlık laflar değil, delikanlıca tavır bekliyor. CHP yönetimine, evlatlarına bir utanç değil, şeref mirası bırakmaları çağrısında bulunuyorum. Kazandığınız üç beş belediye sizi yanıltmasın. Bay Kemal, sen bu terör örgütünün mensuplarıyla Ankara'dan İstanbul'a yürüyebilirsin ama bizim en ufak bir dirsek temasımız olamaz.

Emine Bulut cinayeti

Emine Bulut hanımefendi ile ilgili olay, yenilir yutulur bir olay değil. Bu ciddi bir vahşet, alçaklık, adiliktir.

"Trabzon sadece trafik bakımından rahatlamakla kalmıyor yeni cazibe alanlarına kavuşuyor

Şehrimize kazandırılan toplam yatırım bedeli 1 milyar 365 milyon lira olan 216 projenin toplu açılışını yapacağız. Trabzon şehir geçiş yolunun yatırım tutarı 412 milyon lira olan bir bölümünü bugün resmen hizmete açıyoruz. Yolun açılan her etabı ile Trabzon sadece trafik bakımından rahatlamakla kalmıyor yeni cazibe alanlarına kavuşuyor.

Ayrıca içme suyundan kanalizasyona, bakım onarım faaliyetlerinden çevre düzenlemelerine, spor tesislerinden restorasyonlara kadar birçok projenin resmi açılışını da bugün gerçekleştiriyoruz. Pek çok kamu kurumumuz merkezde ve ilçelerde hizmet binaları altyapı çalışmaları gerçekleştirdi bunların resmi açılışlarını da buradan yapıyoruz. Böylece bugün burada toplam 216 projenin resmi açılışını gerçekleştirmiş oluyoruz.

Yatırım bedeli 1 milyar 365 milyon lira olan bu yatırımların şehrimize kazandırılmasında emeği geçenleri huzurunuzda tebrik ediyorum.

Trabzon yatırım adası endüstri bölgesi ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ni önceki gün akşam imzaladım. Yüksek teknolojili ürünlerinin üretileceği ve 7 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayacak bu bölge ile şehrimizin sanayisine yeni bir dinanizm kazandıracağız. Trabzon'u her alanda ileriye taşıyan tüm bu yatırımların hayırlı olmasını diliyorum.

17 yılda Trabzon'da toplamda 30 katrilyon liralık yatırım yaptık. Dün Artvin'deydim ve Artvin'de Yusufeli Barajı'nı şöyle bir görmeye gideyim dedim. 2 milyar 200 milyon kilovat üretim yapacak hidroelektrik santralinin nasıl yükseldiğini gördüm. Devasa bir tesis. Artvin'de 7 tane baraj var bir barajlar şehri Artvin dünyada benzeri yok. Türkiye'nin bir numarası dünyada üç numara böyle bir tesis.

Kaynak: TRT Haber