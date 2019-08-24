Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de AK Parti İl Başkanlığı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Cumhur İttifakı, milletimizin istikbal ve istiklalinin garantörü olmuştur"

İçeriden ve dışarıdan gelen nifak girişimlerine rağmen Yeni Kapı ruhunu diri tutmayı başardık. 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurulan Cumhur İttifakı, milletimizin istikbal ve istiklalinin garantörü olmuştur. Bu güzel birlikteliği daha fazla güçlendireceğiz. Gereken adımları atmaya devam edeceğiz.

"Mesele vatansa gerisi teferruattır şuuruyla hareket eden herkese kapımız açıktır"

Gezi olaylarından itibaren yaşadığımız hadiseler Türk milletini bekleyen tehlikeleri ortaya koymuştur. Ülkemiz iç ve dış politikada siyasi tarihinin en kritik mücadelelerini vermektedir. Böyle bir dönemde hiçkimse kendi siyasi hırsı için memleketin geleceğini ateşe atamaz. Dönem uzlaşma dönemidir. Dönem siyasi ayrılıkları bir tarafa bırakara bir araya gelme dönemidir. Bunun için her fırsatta muhataplarımıza iş birliği çağrısı yapıyor, her kesime elimizi uzatıyoruz. Önce millet, önce memleket diyen herkesle çalışmaya hazırız. Mesele vatansa gerisi teferruattır. Bu şuurla hareket eden herkese kapımız açıktır.

"Tehditlerin önündeki en büyük engel Cumhur İttifakıdır"

AK Parti olarak hiç bir zaman partizanca davranış içinde olmadık. Türkiye'nin çıkarı neyi gerektiriyorsa onu yapmaya gayret ettik. Bugün de aynı hassasiyeti taşıyoruz. Her türlü iç ve dış tehdidi bertaraf etmekte kararlıyız. 15 Temmuz gibi ihanetlerin tekrarına izin vermeyiz. İşte bu tehditlerin önündeki en büyük engel Cumhur İttifakıdır.

"Türkiye ayağına vurulan prangalardan bizim dönemimizde kurtuldu"

17 yılı iktidar olmak üzere tam 18 yıldır Türkiye'ye hizmet etmenin gururunu taşıyoruz. Bu harekete gönlünü veren hizmet eden yüreğini ortaya koyan herkese bir kez daha muhabbetlerimi sunuyorum. Türkiye ayağına vurulan prangalardan bizim dönemimizde kurtuldu. Üniversite kapılarında gözyaşı döken başörtülü kızlarımızın, karşılaşılan adaletsizlikler bizim dönemimizde son buldu. Her alanda 18 yıl öncesiyle kıyas dahi edilemeyecek bir Türkiye var.

"Seçilmiş olmak, hiç kimseye suç işleme özgürlüğü tanımaz"

Seçilmiş olmak, hiç kimseye suç işleme özgürlüğü tanımaz. Hangi partiden olursa olsun. Terör örgütlerinin siyaset üzerinde baskı kurmasına, milletin hakkını gasbetmesine razı göstermeyiz. Milletin verdiği vergileri teröristlere, Kandil'e gönderirseniz biz de hukuk içerisinde idari kararı verip sizi kapının önüne koyarız.

"AK Parti'nin içinde gedik açma çabaları yine boşa çıkacaktır"

AK Parti'nin içinde gedik açma çabaları yine boşa çıkacaktır. Bunlardan önce de bu gayretlerin içinde olanlar oldu. Ne olduklarını gördünüz. Eğer niyet hayır olmazsa akıbet hayır olmaz. Bunların derdi "Biz Erdoğan'ın 1-2 puan düşürmekle alaşşağı eder miyiz?" Bunlar projelere çalışıyor. Biz partimizi 18 yıl önce milletimizle beraber kurduk. Biz sadece tabelasını astık. Çalışmaları da İsmail Kahraman beyin evinde yürüttük. Biz ilk günkü aşkla milletimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Gurura, kibire bizim partimizde yer yoktur. Bulunduğumuz makamlar baki değildir. Böyle olduğuna göre bizler de tevazu içerisinde olacağız, tüm vatandaşımıza samimi olarak davranacağız. Onlara efendi olmak değil hizmetçi olmak anlayışıyla devam edeceğiz.

Kaynak: TRT Haber