Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklaya göre, yurt içinde ve sınır ötesinde bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik hava harekatları düzenlendi.

Düzenlenen hava harekatları ile yurt içinde 11, sınır ötesinde 13 olmak üzere 24 terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak: TRT Haber