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Hava harekatlarında 24 terörist etkisiz hale getirildi
25 Ağustos 2019 Pazar 11:57 - Son Güncelleme 25 Ağustos 2019 Pazar 12:04
Türk Silahlı Kuvvetlerince dün icra edilen hava harekatları ile yurt içinde 11, sınır ötesinde de 13 olmak üzere toplam 24 PKK’lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklaya göre, yurt içinde ve sınır ötesinde bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik hava harekatları düzenlendi.
Düzenlenen hava harekatları ile yurt içinde 11, sınır ötesinde 13 olmak üzere 24 terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: TRT Haber
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