Trabzon'daki programlarına katılmak için baba ocağı Rize'nin Güneysu ilçesindeki evinden ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu Belediyesini ziyaret etti.
Erdoğan, belediyeye gelişinde AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ve Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer tarafından karşılandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de. https://t.co/RLYAupuFAH— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 25, 2019
Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Erdoğan, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Erdoğan, belediye çıkışında kendisini bekleyen bazı vatandaşlarla görüştü.
Kaynak: AA