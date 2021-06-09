Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Biri İstiklal Harbi'nde, biri 15 Temmuz'da olmak üzere iki defa 'Gazi'lik unvanıyla şereflenen Meclis, her dönemde zorlu imtihanlardan geçmiştir. Vatanın dört bir yandan işgale uğradığı bir dönemde Ankara’da toplanıp "egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyerek İstiklal Harbi'ni başlatan ve zafere ulaştıran bu Meclis'tir.

Çok partili siyasi hayata geçişte, tek parti faşizminin baskılarına ve kötü mirasına rağmen Türkiye’yi demokrasiyle ve milli iradenin üstünlüğüyle yine bu Meclis tanıştırmıştır. Darbeler ve muhtıralar yanında vesayetin sinsi oyunlarıyla sürekli tökezletilen Meclisimiz, her seferinde milletimizden aldığı güçle ülkemizi yeniden demokrasi rayına oturtmayı başarmıştır.

"7 Haziran 2015 seçimlerinin asla unutulmaması gerekiyor"

Son dönemde de Meclis birbiri ardına yine önemli imtihanları alnının akıyla vermiştir. Bunlardan biri de önceki gün 6. yıl dönümünü geride bıraktığımız 7 Haziran 2015 seçimleridir. Türkiye, 2013’teki Gezi olaylarıyla başlayan karanlık senaryonun Meclis veçhesiyle 7 Haziran 2015 seçimlerinde karşılaşmıştır. Ülkemizin üzerine belirsizlik kara bulutlarının çöktürülmeye, eski Türkiye özlemlerinin tekrar canlandırılmaya çalışıldığı, terör örgütleri eliyle siyasetin dizayn edilmeye kalkışıldığı 7 Haziran 2015 seçimlerinin asla unutulmaması gerekiyor.

Bu seçimin ardından Türkiye, Kasım 2015’te bir yenileme seçimi, 15 Temmuz 2016'da darbe girişimi, Nisan 2017'de yeni yönetim sistemiyle ilgili halk oylaması, Haziran 2018'de erken seçim, Mart 2019'da da mahalli seçim yaşadı.

"Ülkemizi sahillerine hapsetme girişimlerine gerekli cevap verilmiştir"

Bu dönemde, çukur eylemleriyle vatanın bütünlüğüne, çeşitli terör örgütleri kullanılarak milletin güvenliğine, Suriye'deki karmaşa fırsat bilinerek ülke sınırlarının dokunulmazlığına ve ekonomiye saldırıldı. Allah'a şükür milletimizle birlikte yürek yüreğe, omuz omuza vererek, ülkeyi kaosa ve çöküşe sürükleme oyununu bozduk. Milletimiz, her seçimde bize verdiği güçlü destekle milli iradenin yanından arkasından dolaşarak ülkenin geleceğini karartmaya çalışanların heveslerini kursaklarında bırakmıştır. Türkiye, halen devam eden harekatlarla, güney sınırlarını güvence altına almıştır, Doğu Akdeniz'den Libya'ya kadar pek çok hamleyle ülkemizi sahillerine hapsetme girişimlerine en etkili cevapları vermiştir, yönetim sistemini değiştirerek, tarihinin en önemli reformlarından birini suhuletle hayata geçirmiştir.

Tüm dünyayla birlikte Türkiye'yi de Mart 2020'den beri etkisi altına alan salgın süreci, bu yoğun dönemi yeni bir seviyeye taşıdı.

Türkiye, siyasetten güvenliğe, ekonomiden sağlığa kadar uzanan tüm bu sıkıntıların üstesinden gelerek, 84 milyon vatandaşının her birinin hakkına, hukukuna, geleceğine sahip çıkmıştır.

Biz de milletimizden aldığımız yetkiyle; demokrasimizin işlerliğini ispatladık. Milli iradenin üstünlüğüne olan inancımızı tekrar tekrar tazeledik. En kapsamlı reformları dahi hayata geçirebilme kabiliyetimizi gösterdik. Bağımsızlığımızdan taviz vermeyeceğimizi cümle aleme ilan ettik. Terörle mücadeledeki samimiyetimizi ortaya koyduk. Halkımızın işini, aşını, hayat standardını koruma hususundaki azmimizi sergiledik. Velhasıl her alanda sorumluluklarımızın gereğini yerine getirerek, eser ve hizmet siyasetimizin gücünü sergiledik. Verdiğimiz mücadelelerin hiçbirinde, ülkemizin onurunu ve itibarını yere düşürmedik, milletimizin başını yere eğdirmedik. Bunu yaparken asla Türkiye’nin gündemini karanlık mahfillerde kurgulanan senaryolara teslim etmedik. Ülkemize ne şu veya bu dış gücün ne onların piyon olarak kullandığı örgütlerin ne de içeride bu kirli senaryoya gönüllü figüran yazılanların istikamet çizmesine izin verdik.Türkiye siyasetten güvenliğe, ekonomiden sağlığa rağmen tüm sıkıntıların üstesinden gelerek her bir vatandaşının geleceğine sahip çıkmıştır.

"İftiraların peşinden gitmek kendini oraya layık görenlerin işidir"

Dün CHP Genel Başkanı koltuğunda oturan zat çıkmış lağım çukuru olarak ifade ettiği sözleri Meclis kürsüsünden tekrarlıyor. Lağım çukuru diye ifade edilen iftiraların ve onları ortaya atan mahfillerin peşinden gitmek ancak kendini oraya layık görenlerin işidir.



#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletten umudunu kesenler, gırtlaklarına kadar iç içe girdikleri terör örgütleri yetmemiş olacak ki, şimdi de suç örgütlerine bel bağlamış durumdalar. https://t.co/8TaU6oJsd8 pic.twitter.com/yNA2zuWnfG — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 9, 2021

Milletten umutlarını kesenler, gırtlaklarına kadar iç içe girdikleri terör örgütleri yetmemiş olacak ki, şimdi de suç örgütlerine bel bağlamış durumdalar. Onurlu insanların başvurduğu istifa diye bir müessese vardır. Girdiği her seçimde şu kadar oy almazsam bırakırım diyen ve her defasında arsızca koltuğunda oturmaya devam edenler aynanın karşısına geçip bunu kendilerine söylemelidir.

Millet düşmanlarının malzemesini gündeme taşıyanları görünce üzülüyoruz.

Biz her meseleyi tüm taraflarıyla kamuoyu önünde tartışırız ama bunu suç örgütleri üzerinden yapmayız.

Artık 75 yılını geride bıraktığımız çok partili siyasi hayatımızın armağanı olan sandık gibi kazanımlar ülkemizi en üst lige taşımıştır. Bizim tek pusulamız aziz milletimizdir, milletimizin ihtiyaçları ve talepleridir.

"Suç şebekeleriyle de göğüs göğüse mücadele eden yegane parti biziz"

AK Parti'yi kirli senaryoların içine yerleştirme gayretlerini kabul etmemiz mümkün değildir. Türkiye’de bugüne kadar tek parti faşizmiyle de vesayet ve darbe heveslileriyle de terör örgütleri ve organize suç şebekeleriyle de göğüs göğüse mücadele eden yegane parti biziz.

Biz terör örgütleriyle, suç örgütleriyle mücadelemizi, sınırlarımıza yönelen tehditleri, egemenliğimizi hedef alan saldırıları, birilerinin yardımıyla değil, milletimizle birlikte göğüsledik ve akamete uğrattık.

Türkiye’nin geleceği adına en küçük bir projelerini, programlarını, gayretlerini, hatta hayallerini duymadıklarımızın, örgütler üzerinden tedavüle sokulan senaryoların üzerine balıklama atlamalarının takdirini milletimize bırakıyoruz.

"Marmara'yı temizleyeceğiz"

Marmara Denizi'nin tamamını Koruma Alanı ilan ederek, atık su arıtma sistemlerimizi en ileri teknolojiye taşıyarak Marmara'yı temizleyeceğiz.

Müsilaj meselesine kalıcı çözüm getirme hususundaki yol haritamızı içeren Stratejik Planımızı da üç ay içerisinde inşallah tamamlıyoruz. Denizden alınan numuneler TÜBİTAK'ta inceleniyor.

Yarın yapılacak toplantı sonrası bilim insanlarıyla görüşeceğim. Nasıl Haliç'i tertemiz yaptıysak Marmara'yı da kurtaracağız.