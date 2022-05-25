Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Twitter'dan yaptığı açıklamada, bir süre önce Yargıtay'dan onanarak kesinleşen davalar nedeniyle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan tahsil edilen manevi tazminatlardan 150 bin TL’nin, Kılıçdaroğlu'nun haksız ithamlarla hedef aldığı vakıflara bağışlandığını duyurdu.