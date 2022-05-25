Haber Giriş: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 14:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan tahsil edilen tazminatı bağışladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tahsil edilen manevi tazminatlardan 150 bin TL'lik kısmı davaya konu olan vakıflara bağışladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Twitter'dan yaptığı açıklamada, bir süre önce Yargıtay'dan onanarak kesinleşen davalar nedeniyle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan tahsil edilen manevi tazminatlardan 150 bin TL’nin, Kılıçdaroğlu'nun haksız ithamlarla hedef aldığı vakıflara bağışlandığını duyurdu.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
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