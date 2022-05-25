Haber Giriş: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 14:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Koca: Türkiye'de maymun çiçeği vakası görülmedi
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'de maymun çiçeği vakasının görülmediğini açıkladı. Koca, "Gereksiz bir tedirginlik oluşmamalı. Hastalığın bir pandemi sebebi olacağına inanmıyorum" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Meclis'te soruları yanıtladı.
Son dönemde dünyada görülen maymun çiçeği hastalığıyla ilgili bilgi veren Koca, "Bizde maymun çiçeği vakası görülmedi. Olduğunda açıklarız" dedi.
Vatandaşların tedirgin olmaması gerektiğini ifade eden Koca, "Çiçek aşısının etkinliğinin yüzde 80-85 olduğunu biliyoruz. Hastalığın bir pandemi sebebi olacağına inanmıyorum" şeklinde konuştu.
Etiketler: Fahrettin Koca Maymun Çiçeği Sağlık Bakanlığı
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