Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Meclis'te soruları yanıtladı.

Son dönemde dünyada görülen maymun çiçeği hastalığıyla ilgili bilgi veren Koca, "Bizde maymun çiçeği vakası görülmedi. Olduğunda açıklarız" dedi.

Vatandaşların tedirgin olmaması gerektiğini ifade eden Koca, "Çiçek aşısının etkinliğinin yüzde 80-85 olduğunu biliyoruz. Hastalığın bir pandemi sebebi olacağına inanmıyorum" şeklinde konuştu.