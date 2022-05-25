Dün sınır hattına giden, gece boyunca harekat merkezinden Pençe Kilit Operasyonu'nu takip eden Bakan Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile şehitler için Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda düzenlenen uğurlama töreninin ardından Ankara'ya döndü.

11'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'na giden Bakan Akar ve Komutanlar, şehit Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan için düzenlenen "Şehit Karşılama Onur Töreni" ne katıldı.

"Şehidimizin kanını yerde bırakmadık"

Bakan Akar'ın şehit ailesi ile tören alanına gelmesi ile başlayan tören kapsamında uçaktan alınan Doğan'ın naaşı, silah arkadaşlarının omuzlarında cenaze aracına taşındı. Cenaze aracına alınan naaş son yolculuğuna uğurlanmak üzere 11'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan ayrıldı.

Öte yandan törenden önce Bakan Akar, şehit Doğan'ın ailesi ile bir araya geldi. Baba Eyüp Doğan ve şehidin kardeşleri ile görüşen Akar, başsağlığı dileklerini iletti.

Terörü bitirmekte kararlı olduklarını ifade eden Akar, "Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Teröristler nereye kaçarlarsa kaçsınlar peşlerindeyiz. Hainleri kaçtıkları deliklere kadar kovalayacağız" diye konuştu.

Şehidin babası Eyüp Doğan da Bakan Akar'a teşekkür ederek, "Evlatlarımızı bugünler için yetiştiriyoruz. Vatan sağ olsun" ifadesini kullandı.