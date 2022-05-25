Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada Teğmen Abdülkadir Güler, Uzman Çavuşlar Onur Doğan, Hüseyin Cankaya, Bican Kapılay ve Sözleşmeli Er Celal Tekedereli'nin şehit olduğunu, iki askerin de yaralandığını hatırlattı.

Şehadetlerin milli yüreklere ateş düşürdüğünü kaydeden Bahçeli, "Aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor; kederli ailelerine, cesaret timsali silah arkadaşlarına ve büyük Türk milletine sabır ve başsağlığı temennilerimi iletiyorum. Acı bizim acımızdır. Şehit ve gaziler milletimizin hayır duayla anacağı kahramanlardır." dedi.

"Terörün kökü kazınacak, teröristler hain emellerinden dolayı pişman edilecektir"

Teröristlerin döktükleri şehit kanlarının yerde kalmayacağını, sorulacak kesin hesabın mahşere bırakılmayacağını aktaran Bahçeli, "Türkiye’ye ve Türk milletine silah çekenler acıklı sonlarını hazırlamışlardır. Terörün kökü kazınacak, teröristler hain emellerinden dolayı pişman edilecektir." ifadelerini kullandı.

"Katiller en ağır şekilde cezalandırılacaktır"

Terörle mücadelenin haklı, hukuki ve meşru bir mücadele olduğunu vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti:

"Son terörist teslim alınmadıkça, son kanlı silah ele geçirilmedikçe, bölücülüğün şah damarı kesilmedikçe durmak, duraksamak ve durgunluk emaresi göstermek yoktur. Katiller en ağır şekilde cezalandırılacaktır.

Terörün arkasında duran, yardım ve yataklık yapan, hainlerin şımarmasını ve kanlı eylemlerini bir vesileyle teşvik eden kim varsa bizim nezdimizde teröristtir, sadece Türk milletinin değil, insanlığın topyekûn düşmanıdır. Düşmana merhamet ise mazlumlara ihanettir."

"Milletimiz, devletin ve güvenlik güçlerinin sonuna kadar yanındadır"

"Hain olan haiftir, yani korkaktır" diyen Bahçeli, "Türkiye terörle mücadelede sonuca çok yakındır. Milletimiz, devletin ve güvenlik güçlerinin sonuna kadar yanındadır. Kenetlenmiş milli varlığımız Allah’ın izniyle her zorluğu aşacak, her saldırıyı bertaraf edecek, her oyunu da bozacaktır." ifadelerini kullandı.

Artık herkesin tarafını ve tercihini netleştirmesi gerektiğini aktaran Bahçeli, "Ya bekamızı kahramanca savunacağız, ya da kahredici belaları başımıza saracağız. Bilinsin ki, terörle huzur arasında, caniyle şehit arasında, helalle haram arasında saklanacak üçüncü bir alan, güvenli bir liman kalmamıştır." dedi.