Bahçeli: Terörün arkasında duran kim varsa bizim nezdimizde teröristtir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit olan Piyade Teğmen Abulkadir Güler, Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan, Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya, Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay ve Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli'nin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

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