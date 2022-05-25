Haber Giriş: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 14:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit olan Piyade Teğmen Abulkadir Güler, Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan, Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya, Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay ve Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli'nin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Şehit
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