Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Yaratıcılık Ağı (İstanbul Creativity Network) Projesi tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yatırımcılar için güvenli bir liman olarak ön plana çıkmayı başardığını söyledi.

"Yaklaşık 250 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım çekmeyi başardık"

Varank, "2020'de pandemiye rağmen yatırım çekebilen ender ülkelerden bir tanesi olduk. Geçtiğimiz yıl aldığımız 14 milyar dolarlık yatırımla aslında salgın öncesi rakamların da üzerine çıkmış bulunduk. 2003 yılından beri yaklaşık 250 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım çekmeyi başardık. Türkiye'yi tercih eden global şirketler zamanla yatırımlarını artırarak ülkemizi bir AR-GE üretim ihracat ve yönetim merkezi olarak şu anda daha yoğun bir şekilde konumlandırıyorlar." diye konuştu.

"Oyun girişimlerine yapılan yatırımlarda Türkiye, Orta Doğu ve Avrupa'da birinci"

Mustafa Varank, uluslararası şirketlerin Türkiye'de 500'ün üzerinde AR-GE merkezi bulunduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ayrıca, teknoloji tabanlı girişimlerimize de baktığımızda bu girişimlerimiz ve start-uplarımız şu anda dünyada çok ciddi bir şekilde yatırım çekiyorlar. 2021 yılında girişim ekosistemimiz 1,6 milyar dolarlık yatırım çekmişti. Bu yılın sadece ilk çeyreğine aldığımız rakama baktığımızda, 1,3 milyar dolarlık yatırım aldığımızı görüyoruz. Oyun girişimlerine yapılan yatırımlarda Türkiye, Orta Doğu ve Avrupa ülkeleri arasında birinci sırada yer alıyor.

İstanbul, melek girişim sermayesi yatırım miktarına göre Avrupa'da dördüncü sıradaki şehir olarak göz doldurmaya devam ediyor. e-ticaret oyun ve yazılım sektöründen çıkardığımız unicorn'larla, dizi ve film sektörümüzün ihracat başarısıyla aslında şu anda hepimiz gurur duyuyoruz."

"Yaratıcı Endüstriler Mali Destek Programı'nı başlattık"

Bugüne kadar tüm Türkiye'de 24 binden fazla projeye yaklaşık 15 milyar lira destek sağladıklarını bildiren Varank, "Tabii burada İstanbul'a önemi ve ağırlığı sebebiyle özel bir parantez açmamız gerekiyor. İstanbul'un global ağırlığına uygun şekilde küresel ekonomide söz sahibi olmasını sağlamak için Türkiye'nin kalkınmasında önemli yeri olan, ülkemizin göz bebeği olan İstanbul'da kalkınma dinamiklerine paralel olarak farklı uygulamalar yapıyoruz. Bu doğrultuda markaların adeta dünyaya açılan penceresi olan yaratıcı endüstrilerin İstanbul'daki ağırlığını arttırmak üzere ortak akılla kollarımızı sıvadık. Finansman, insan kaynağı, altyapı ihtiyaçlarını gidermek üzere Yaratıcı Endüstriler Mali Destek Programı'nı başlattık. Bu program kapsamında da bugüne kadar 131 projeye destek verdik. Bu, İstanbul'un yaratıcı endüstriler ekosistemini güçlendirecek." ifadelerini kullandı.

İstanbul Yaratıcılık Ağı iş birliği fırsatlarını geliştirecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, destekledikleri projelerin dışında kendi inisiyatifleriyle geliştirdikleri projelerle de yaratıcı endüstrilerin gelişmesine katkı sağladıklarını aktararak, sözlerine şöyle devam etti:

"İstanbul Yaratıcılık Ağı'nın tanıtımını yapıyoruz. İstanbul Yaratıcılık Ağı ile bu alanda faaliyet gösteren paydaşlar arasında etkin bir network oluşturmayı ve bu alandaki iş birliği fırsatlarını geliştirmek istiyoruz. Aslında sürekli güncellenen, dinamik, web tabanlı bir iş birliği haritasından bahsediyoruz. Başta ajansımızın desteklediği projeler olmak üzere yaratıcı endüstriler alanında şehrimizde farklı kurumlar tarafından yürütülen projeleri ve iş birliği fırsatlarını biz bu site aracılığıyla paylaşmış olacağız.

Yine desteklediğimizin projeleri ve yeni ilan ettiğimiz programların da tanıtımını bu site vasıtasıyla yapacağız. Aynı şekilde İstanbul açısından bir başka önemli husus da teknolojik tabanlı girişimciliğin geliştirilmesi... Biz bu konu üzerine gerçekten çok fazla eğilmek için gayret gösteriyoruz. Bugün kullanıma açılacak olan www.creativity.istanbul internet sayfası ve proje kapsamında yürütülen çalışmaları yakından takip etmenizi özellikle tavsiye ediyorum."

"2022 yılında bu rakamı 400 milyon liraya çıkarıyoruz"

Bölgesel Girişim Sermayesi Mali Destek Programı'na değinen Varank, "250 milyon liranın üzerinde bir destek sağlamaya karar verdik. 2022 yılında bu rakamı 400 milyon liraya çıkarıyoruz. Böylece yenilikçi, teknoloji tabanlı start-up'lar İstanbul'da çok daha kolay bir şekilde finansmana erişmiş olacaklar. Ben geçen gün bu fonların temsilcileriyle, yatırımcılarıyla bir toplantı gerçekleştirdim. Sadece Türkiye'deki fonların değil, uluslararası yatırımcıların da İstanbul'a olan ilgisi beni ziyadesiyle memnun etti. Bu manada 'fonların fonu' şeklinde çalışan bu mali destek programımızı önümüzdeki dönemlerde daha da arttırabiliriz. Burada önemli olan bu fonların ve bu yatırımcıların Türkiye'ye ne kadar yatırım çektiğidir. Biz onların getirdikleri rakamlara paralel olarak bu desteğimizi arttırabiliriz. Bu manada da İstanbul'un küresel girişimcilik ekosisteminin gücüne güç katmış oluruz. Ben bu 400 milyon liranın da tekrar hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Uzaya gitmek için 31 bin kişi kayıt yaptırdı, 4 milyon kişi siteyi ziyaret etti

Milli uzay programının en önemli aşamasını oluşturan Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu Projesi'nin resmi olarak pazartesi günü başladığını hatırlatan Varank, "Seçilecek bir Türk vatandaşını 2023 yılında bilimsel faaliyetler yürütmek üzere 10 günlüğüne uluslararası uzay istasyonuna göndereceğiz. Böylece Türkiye, uzaya vatandaşını gönderen sayılı ülkeler arasında yerini almış olacak. Gidecek vatandaşımızın seçimi için 23 Haziran 2022 saat 20.23'e kadar https://uzaya.gov.tr/ internet adresinden başvuruları kabul etmeye başladık." dedi.

Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın projeyi duyurduktan sonra oluşan heyecandan ve ilgiden çok memnun olduğunu ifade ederek, "Son rakamlar geldi. Daha 48 saat bile olmadan, yani 2 günü bile tamamlamadan bu siteyi tam 4 milyon vatandaşımız ziyaret etmiş. Burada başvuru yapmak üzere sisteme kaydını yaptıran vatandaş sayımız 31 bin oldu. 'Ben uzaya gitmek için şartları taşıyorum' diyerek kaydını tamamlayan vatandaş sayımızda şu anda 225 oldu. Dolayısıyla ben bu ilginin artarak devam edeceğine inanıyorum. Buradan hem salondaki arkadaşlarımıza hem de tüm Türkiye'ye tekrar bir çağrıda bulunuyorum; şartları sağlayan herkesi uzay yolculuğu için başvurmaya davet ediyorum." şeklinde konuştu.