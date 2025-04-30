Çok Bulutlu 20.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 30.04.2025 14:35

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam coğrafyası sinsi oyunların hedefinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İslam coğrafyası son iki asırdır pek çok saldırının böl, parçala, yönet etrafında kullanılan anlayışı etrafında kurgulanan sinsi planların hedefi yapıldı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam coğrafyası sinsi oyunların hedefinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması programında konuştu.

Erdoğan, İslam ülkelerine uluslararası platformlarda "tam birlik şuuru" çağrısı yaparak, "Kısır gündemler ve suni tartışmalar eliyle bizi yolumuzdan alıkoymayı amaçlayan küresel güçlere geçit vermeden üzerimizdeki ölü toprağını atmak zorundayız" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasında şunları ifade etti:

"İslam coğrafyası son iki asırdır pek çok saldırının böl,parçala,yönet etrafında kullanılan anlayışı etrafında kurgulanan sinsi planların hedefi yapıldı. Kimi zaman etnik, kimi zaman da kültürel farklılıklarımız bu hain planların tamda merkezine yerleştirildi. Tam 200 yıldır aramıza örülen duvarlar bizleri maalesef günden günde birbirimizden uzaklaştırdı. Bu duvarların harcı emperyalist bir zihniyetle karıldı. Bu duvarların tuğlaları nifakla, nefretle, husumetle yükseltildi. 

(İslam coğrafyasıyla) Aramızdaki bağları güçlendirmemiz, Allah'ın ipine sımsıkı sarılmamız, ruh ve gönül birliğimizi baştan tesis ve tahkim etmemiz şarttır".

 

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
"Yarısı Bizden" kampanyasında destek tutarı artırıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:59
Erdoğan: Federatif yapı konusunun Suriye gerçekliğinde yeri yoktur
15:47
Meteorolojiden Güneydoğu Anadolu'da için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
15:37
İstanbul'da depremde hasar gören 4 okul boşaltıldı
15:08
KKM bakiyesi martta 21,6 milyar dolara geriledi
15:07
Filistinli kuruluşlardan DSÖ'ye, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin kurtarılması çağrısı
14:56
İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında mahkemeden şüphelilerle ilgili "örgüt elebaşına bağlılık" vurgusu
Uluslararası Adalet Divanı’nda İsrail’e karşı Gazze davası devam ediyor
Uluslararası Adalet Divanı’nda İsrail’e karşı Gazze davası devam ediyor
FOTO FOKUS
Dünyaya örnek oldu sıra Mavi Vatan’da
Dünyaya örnek oldu sıra Mavi Vatan’da
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ