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TRT Haber 30.04.2025 13:37

"Yarısı Bizden" kampanyasında destek tutarı artırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Yarısı Bizden kampanyasında destek tutarlarını artırıyoruz. Hibe desteğini 875 bin liraya, kredi desteğini 875 bin liraya, taşınma desteğini 125 bin liraya çıkarıyoruz" dedi.

"Yarısı Bizden" kampanyasında destek tutarı artırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında kentsel dönüşümde destek tutarının artırıldığını açıkladı.

Erdoğan, konuşmasında şunları ifade etti:

"Devletin ve milletin bekası için üstlendiğimiz sorumluluklar, kendi kısır siyasetlerini karıştıranlara laf yetiştirerek kaybedecek vaktimiz yok. Onların yapmadıkları görevleri de gerketiğinde biz omuzlayıp, icraate dönüştürüyoruz.

Kentsel dönüşüm konusunda benzer bir hazırlık içindeyiz. İstanbullu vatandaşlarımızın canlarını, mallarını kifayetsiz muhterislerin kaprislerine, bir İstanbullu olarak bırakamayız. İstanbul'un üzerine karabasan gibi çöken beceriksizliğin devam etmesine asla gönlümüz razı değil.

İstanbul'da 50 bin sosyal konut çalışması

İstanbul'da 50 bin sosyal konutla ilgili çalışmalar sürüyor. Konutlar yıl sonuna kadar teslim edilecek. 200 bin kişi, deprem riskinden kurtarılıp, güvenli barınma imkanına kavuşacak.

"Yarısı Bizden" kampanyasında destek oranları arttı

Yarısı Bizden Kampanyası ile vatandaşımıza 700 bin lira hibe, 700 bin lira faizsiz kredi, 100 bin lira faizsiz kredi sağladık. Yarısı Bizden kampanyasındaki destek tutarlarını artırıyoruz. Hibemizi 875 bin liraya, kredi tutarımızı 875 bin liraya, taşınma desteğini 125 bin liraya çıkarıyoruz.

İş yerlerinde; 350 bin lira olan hibe desteğini 437 bin liraya, kredi desteğini de 350 bin liradan 437 bin liraya yükseltiyoruz. Taşınma yardımı ise 125 bin lirayı buluyor. Böylece bir iş yeri dönüşümü için destek miktarı 1 milyon liraya ulaşıyor".
 

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