Bakan Tunç: "Terörsüz Türkiye" sürecinde bir pazarlık söz konusu değil

Adalet Bakanı Tunç, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Suriye'nin Kamışlı kentinde ENKS ve PYD'nin organizasyonuyla düzenlenen Birlik ve Ortak Tutum Konferansı'nda bölücü taleplerin dillendirildiğine" yönelik açıklamalarının hatırlatılması üzerine Tunç, Türkiye'nin gelişmesinin ve kalkınmasının önünde ayak bağı olan terörden kurtulma mücadelesi verildiğini vurguladı.

Terör belasından kurtulmak istediklerini belirten Tunç, Bahçeli'nin geçen yıl ekim ayında yaptığı açıklamalar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu irade sonrasında İmralı'nın, terör örgütüne yönelik çağrı yaptığını aktardı.

Tunç, "Örgütün kendisini feshetmesi ve tüm grupların silahları bırakması" çağrısına henüz cevap verilmediğini anlattı.

Terör örgütünün kendisini feshettiğinde Türkiye'nin, "Terörsüz Türkiye" kapsamında önemli bir aşamaya geçeceğine işaret eden Tunç, hedefin terör örgütünün tasfiyesi, Türkiye'nin terörden temizlenmesi olduğunu dile getirdi.

Bakan Tunç, yaşanan süreçte herkesin sorumlu davranması, sorumluluk makamındakilerin sürece zarar vermemesi, bu yönde açıklamalar yapmaması gerektiğinin altını çizdi.

"Biz top oynamıyoruz"

Şehitlerin emanetine sahip çıkacaklarını, şehit ailelerini incitecek tavır içerisinde de olmayacaklarını ifade eden Tunç, yurt dışından terör tehditlerine karşı teyakkuzda olacaklarını, Suriye konusundaki politikanın da bilindiğini kaydetti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın açıklamalarının hatırlatılması üzerine Tunç, "'Top iktidarda' demek, ne demek? Biz burada top oynamıyoruz. Burada ciddi bir mesele var. Terörün tasfiyesiyle ilgili çabalar söz konusu. O nedenle bu çabalara destek vermek lazım. Bu çabaları baltalayacak söylemlerden kaçınmak lazım." değerlendirmesinde bulundu.

İmralı'da görüşmeler yapan DEM Parti Heyeti'ndeki TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yapıcı bir tutumunun bulunduğunu söyleyen Tunç, Önder'in sürece katkısının olduğunu vurguladı. Tunç, kalp rahatsızlığı dolayısıyla hastanede tedavi altına alınan Önder'e acil şifa diledi.

Sürecin devam etmesi gerektiğini belirten Tunç, şöyle devam etti:

"Topun iktidarda olması, vesaire söz konusu değil. Burada bir müzakere, bir pazarlık söz konusu değil. DEM Parti'nin geçen hafta Adalet Bakanlığına yaptığı ziyarette biz bir müzakere yapmadık. DEM Parti Grup Başkanvekillerinin talepleri oldu. Neydi bu talepler? Cezaevindeki hükümlülerin şartlarıyla, Cezaevi Gözlem Kurullarının iyi hal şartlarıyla ilgili verdiği kararlarla, yine hasta hükümlü ve tutukluların sağlık şartları ve onların infaz ertelemeleriyle ilgili birtakım taleplerdi. Kovid düzenlemesinden örgütlü suçların da yararlanabilmesiyle ilgili birtakım talepler. Burada bir pazarlık, müzakere söz konusu değil. İmralı'nın 'Terörsüz Türkiye' sürecindeki çağrısında da bir pazarlık olmadığını hepiniz görüyorsunuz. Dolayısıyla bir 'al-ver' süreci söz konusu olamaz. Burada 'topun iktidarda olduğu' vesaire bunlara katılmak mümkün değil. Burada top oynamıyoruz, ciddi mesele."

Tunç, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu ve her şeyin kanunlar çerçevesinde yapılabileceğini ifade etti.

"İnfaz düzenlemesiyle ilgili bazı yanlış anlamalar var"

Kamuoyuna yansıyan infaz ve ceza adaletiyle ilgili düzenlemelerin kişiye özel olmadığını vurgulayan Tunç, TBMM gündemine ilerleyen günlerde gelecek yargı paketinde, ceza adalet sisteminin etkinliğinin artırılmasına yönelik düzenlemeler bulunacağını anlattı.

Yılmaz Tunç, kanun teklifinde, soruşturma, kovuşturma ve infazla ilgili düzenlemeler bulunacağını, bu konudaki takdirin milletvekillerinde olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

"İnfaz düzenlemesiyle ilgili kamuoyunda konuşulan bazı yanlış anlamalar var. Hukukumuzda, kanunlarımızda özel infaz usulleri var. Konutta infaz, geceleyin infaz, hafta sonu infaz şeklinde. Bunların, özel infaz usullerinin uygulanabilmesi için de belli bir ceza miktarının altında olması gereken suçlar. Kasten işlenen suçlar bakımından, 1,5 yılın altındaki suçlarda konutta infaz olabiliyor. Dolayısıyla zaten 2 yılın altındaki suçlar bakımından koşullu salıverme ve denetimli serbestlik uygulandığı için uygulama kabiliyeti yok. Bu eşiği biraz daha artırarak genel bir uygulama yani kişilere özel bir uygulama söz konusu değil."

"Terörsüz Türkiye" sürecinin kesintiye uğramaması için bazı partilerin, sorumluluk makamındaki kişilerin çok daha yapıcı davranması gerektiğini belirten Tunç, "Topun iktidarda olduğu yönünde bu tarz açıklamalar sürece fayda sağlamaz. Burada bir pazarlık kesinlikle söz konusu olamaz. Terörist başının terör örgütüne yönelik ifadeleri ortada. Terör örgütünün bir an önce kendini feshetmesi ve silahları bırakmasına yönelik bir çağrı. Şu anda beklenen budur, tüm odaklanılan nokta da terör örgütünün kendisini feshetmesidir." diye konuştu.,