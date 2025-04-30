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TRT Haber 30.04.2025 12:42

Bakan Kurum'dan Arnavutköy'deki TOKİ konutlarına ilişkin açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Arnavutköy'de yapılan konutlara ilişkin, "O konutlar ev sahibi olmayan vatandaşlarımızın ev sahibi olması için yapmış olduğumuz bir çalışma. Alan her bir vatandaşımız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Herhangi bir ülkenin vatandaşına konut satılmış değil" dedi.

Bakan Kurum'dan Arnavutköy'deki TOKİ konutlarına ilişkin açıklama
[Fotoğraf: Arşiv]

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti grup toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum, Arnavutköy'deki TOKİ konutlarının Kanal İstanbul ile bir ilgisi olmadığının altını çizdi:

“Hiçbir bağlantısı yok. O konutlar daha önce seçim meydanlarında söz verdiğimiz milletimize sosyal konut yapacak ve bu anlamda ev sahibi olmayan vatandaşlarımızın ev sahibi olması için yapmış olduğumuz bir çalışma."

"Kuralar çekildi, alan her bir vatandaşımız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Herhangi bir ülke devleti vatandaşına konut satılmış değil." diyen Bakan Kurum, İstanbul'da 44 bin konutun inşasının devam ettiğini açıkladı:

"Alanların hepsi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ev sahibi olmayan alt gelir grubu kardeşlerimiz. Dolayısıyla verdiğimiz sözleri de bu çerçevede tutmaya devam edeceğiz. Orada 44 bin konut şu an İstanbul'da inşası devam ediyor."

"Arnavutköy'de 28 bin konutun inşası hızlı bir şekilde devam ediyor"

Arnavutköy'de de 28 bin konutun inşasının hızlı bir şekilde devam ettiğini belirten Murat Kurum, "İnşallah en yakın zamanda hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz ve bu projenin de Kanal İstanbul'la uzaktan yakından ilgisi, alakası yoktur. Kanal İstanbul üzerinden polemik yaratan konuyu başka alanlara çekme çabası milletimiz nezdinde de karşılıksız kalacaktır." dedi.

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kanal İstanbul Murat Kurum Son Dakika TOKİ
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