Çok Bulutlu 4.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 12.04.2025 16:54

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen DEM Parti heyeti 13 talepte bulundu" iddiasına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen DEM Parti heyeti 13 talepte bulundu" iddiasının doğru olmadığını duyurdu.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen DEM Parti heyeti 13 talepte bulundu" iddiasına yalanlama

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen DEM Parti heyeti 13 talepte bulundu' iddiası doğru değildir. DEM Parti heyetinin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaretiyle ilgili ortaya atılan 'talep listesi' iddiaları asılsızdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın kabulü sonrası DEM Parti'den yapılan açıklamada da görüşmede iddia edildiği gibi bir talep listelerinin söz konusu olmadığı belirtilmiştir. 'Terörsüz Türkiye' çalışmaları kapsamında atılan adımlarla ilgili devletin bir pazarlık yapması söz konusu değildir. Kamuoyunun hassasiyetlerini kullanarak bu kapsamda atılan adımları engellemek isteyenlerin manipülasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz."

ETİKETLER
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi İletişim Başkanlığı
Sıradaki Haber
Bakan Yerlikaya: Polislerimize yönelik işkence iftirasında bulunacak kadar alçalabildiler
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:18
Kosova Cumhurbaşkanı Osmani'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü
16:24
Kuşadası'na 3 kruvaziyerle 1657 turist geldi
16:14
Bakan Yerlikaya: Polislerimize yönelik işkence iftirasında bulunacak kadar alçalabildiler
15:51
İsrail'in ateşkes müzakerelerinde ayak sürümesinin Washington'u kızdırdığı öne sürüldü
15:29
Gazze'deki hükümet: İsrail suyu Filistinlilere karşı silah olarak kullanıyor
15:27
Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Devlet Bakanı Omar'dan ADF'ye övgü
Kahramanmaraş'ın yüksek kesimlerinde ve 5 ilçede kar yağışı etkili oldu
Kahramanmaraş'ın yüksek kesimlerinde ve 5 ilçede kar yağışı etkili oldu
FOTO FOKUS
Esenyurt'ta doğal gaz patlaması
Esenyurt'ta doğal gaz patlaması
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ