Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Devlet Bakanı Omar'dan ADF'ye övgü

TRT'nin resmi iletişim sponsoru olarak yer aldığı, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu'na katılan Omar, soruları yanıtladı.

Omar, Antalya Diplomasi Forumu'nun üst düzey yetkililerin bir araya gelerek deneyimlerini paylaştığı, sorunları tartıştığı ve çözüm yolları aradığı verimli bir platform olduğunu belirterek, düzenlenen panellerin içerik açısından oldukça zengin olduğunu ve katılımcıların dinleyicilere farklı bakış açıları sunduğunu dile getirdi.

Türkiye ile Somali'nin ilişkileri Osmanlıya dayanıyor

Somali ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilere değinen Omar, iki ülkenin Osmanlı dönemine kadar uzanan tarihsel bağlara sahip olduğunu vurguladı.

İki ülke arasındaki ilişkilerin, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011'de Somali'ye yaptığı ziyaret sonrasında daha da güçlendiğini kaydeden Omar, ilişkilerin yalnızca diplomatik düzeyde kalmadığını, halklar arası bağlar, ekonomik işbirlikleri, insani yardım, güvenlik ve kalkınma alanlarına da yayıldığını dile getirdi.

Omar, "Türkiye'nin Somali'ye insani yardım, güvenlik, kalkınma, yatırım ve ekonomik işbirliği konularındaki katkılarından dolayı çok minnettarız." ifadesini kullandı.

Somali'nin terör örgütü Eş-Şebab ile mücadelesi

Somali'de faaliyet gösteren terör örgütü Eş-Şebab ile yaklaşık 17 yıldır mücadele ettiklerini anlatan Omar, 2022 ve 2023 yıllarında önemli ilerlemeler kaydettiklerini söyledi.

Omar, 2024’te Etiyopya tarafından imzalanan "yasa dışı mutabakat zaptı" sebebiyle dikkatlerinin bir süre dağıldığını belirten Omar, buna rağmen Eş-Şebab'ın saldırılarına karşılık verildiğini ve örgütün geri püskürtüldüğünü ifade etti.

"Güvenlik güçlerinizi barış halindeyken inşa edersiniz ki savaş halinde kullanabilesiniz ancak Somali'de güvenlik güçlerini hala savaştayken oluşturduğumuz bir durum var." diyen Omar, bunun zorluklara yol açtığını ancak yakın gelecekte örgütün etkisini büyük ölçüde azaltabileceklerine inandıklarını vurguladı.

Somali ile Etiyopya'nın ilişkileri

Etiyopya ile Somali'nin 600 yılı aşkın süredir komşu olduğunu söyleyen Omar, aralarındaki ilişki tarihsel olarak çoğunlukla çatışma ve yanlış anlamalara dayansa da bunu işbirliğine dayalı ilişki modeline dönüştürmek istediklerini dile getirdi.

Omar, her iki ülkeyle de iyi ilişkiler içinde olan Türkiye'nin bu süreçteki arabuluculuk rolünün önemini vurguladı.

Türkiye’nin girişimiyle Somali ile Etiyopya arasında "Ankara Bildirisi"nin imzalandığını ve bu süreçte karşılıklı ziyaretlerin başladığının altını çizen Omar, "İlişkilerimiz güçleniyor, geçtiğimiz yıl yaşadığımız zorlukları aşacağımıza inanıyoruz." dedi.