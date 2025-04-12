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Gündem
AA 12.04.2025 13:28

Bakan Fidan, Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la görüştü. İki bakanın görüşmesinde Türkiye-Rusya ilişkileri değerlendirildi.

Bakan Fidan, Lavrov ile görüştü
[Fotograf: AA]

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında diplomasi trafiğini yoğun şekilde sürdürüyor.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, TRT'nin resmi iletişim sponsoru olduğu Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, iki bakanın görüşmesinde Türkiye-Rusya ilişkileri değerlendirildi.

Enerji alanında işbirliği konularının ele alındığı görüşmede, Karadeniz’de seyrüsefer güvenliğiyle ilgili konular ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ateşkes sağlamaya yönelik çabalar konuşuldu.

Görüşmede ayrıca, Suriye’deki güncel gelişmeler ve Gazze’deki son durum da değerlendirildi.

Bakan Fidan, Lavrov ile görüştü

İsviçre

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'da İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma göre, Fidan, 4. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında İsviçreli mevkidaşı Cassis ile görüştü.​​​​​​​

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