Bakan Yerlikaya: Polislerimize yönelik işkence iftirasında bulunacak kadar alçalabildiler

Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü ziyaret eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polislerle selamlaşıp tokalaştı ve bir süre sohbet etti.

Daha sonra yaptığı konuşmada Yerlikaya, Türk Polis Teşkilatının yaklaşık iki asırdır milletin huzuru, güvenliği ve esenliği için canla başla çalıştığını belirterek "Toplumsal olaylar karşısında, sağduyuyla ve sabırla hareket ederek kamu düzenini ve güvenliğini sağlamak için cansiperane bir şekilde çalışıyorsunuz. Çünkü çok iyi biliyorsunuz ki polislik mesleğinin, göğsünüzde taşıdığınız ay yıldız gibi çok büyük sorumlulukları var." diye konuştu.

Polislerin daima suçluların karşısında, milletin emrinde ve hizmetinde olduğunu belirten Yerlikaya, çevik kuvvetin de devletin vakarını, milletin güvenini taşıyan sarsılmaz bir irade olduğunu vurguladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Polis asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şefkatli olmalıdır." sözünü anımsatan Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Sizler, tam 180 yıldan bugüne, aziz milletimizin birliğine ve beraberliğine kim yan gözle baksa, kim kardeşliğimize bir pusu kurmaya kalksa daima en ön safta oldunuz. Hamdolsun bozguncuların planlarını, bir bir bozdunuz. Yeri geldi gecenizi gündüzünüze kattınız, yeri geldi acıyı bal eylediniz. Bir annenin duası, bir çocuğun gülüşü için, huzur için, güvenlik için canla başla çalıştınız, çalışmaya da devam edeceksiniz."

"Gençlerimizi sokaklara dökmek, huzurumuzu bozmak için karanlık planlar yaptılar"

Bakan Yerlikaya, "Son dönemde yaşanan bazı provokasyonlar, ülkemizin huzurunu bozmaya çalışanların niyetini bir kez daha açıkça gösterdi. Bu süreçte, sokak çağrısı yaparak, sokakları terörize etmeye kalkanlar, şiddete başvuranlar, milli ve manevi değerlerimize saldırarak Vandallık yapanlar oldu. Özellikle kimi çevreler gençlerimizi sokaklara dökmek, huzurumuzu bozmak için karanlık planlar yaptılar ancak sizlerin gayretleriyle bu hayalleri boşa düştü." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kendini bilmezlerin polisimizi hedef alan saldırılarının sebebi, sizlerin görevinizi layıkıyla yapmanızdır." dediğini anımsatan Yerlikaya, şunları söyledi:

"Unutanlara bir kez daha hatırlatalım ki Türk polisi, milletimize kabus yaşatmak isteyenlerin kabusudur. Sizler yapılan tüm provokasyonları, sabrınızla ve dirayetinizle bertaraf ettiniz. Hiçbir zaman sağduyunuzu kaybetmediniz, tahriklere kapılmadınız. İnsan hakları ilkelerine bağlı kaldınız, polislik mesleğinin etik değerlerine riayet ettiniz. 150 polis arkadaşımızın yaralanmasına, üzerlerinize asit atılmasına, sopalı, baltalı, bıçaklı, molotoflu, havai fişekli saldırılara ve tüm siyasi, tüm sinsi oyunlara rağmen hukuktan ayrılmadınız ve metanetinizi korudunuz. Toplumsal olaylar karşısında nasıl bir tutum içinde olunması gerektiğini bir kez daha tüm dünyaya göstererek dünyaya örnek oldunuz. Sadece kamu düzenini değil, milletimizin huzurunu ve güvenliğini de korudunuz. Allah sizlerden razı olsun."

"Huzurun Yüzyılı"

Bakan Yerlikaya, "Sizlerin azmi, kararlılığınız, cesaretiniz, sizlerin sabrı ve başarınız, birilerini rahatsız etmiş olacak ki polislerimize yönelik kirli bir algı operasyonuna giriştiler hatta işkence iftirasında bulunacak kadar alçalabildiler. Bu mesnetsiz iddiaları dile getirenler, bu iftiraları yayanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Kimlerin hangi hesabı olursa olsun, kimler nereden emir alırsa alsın, sizlerin ahlaksız, izansız ve alçakça iftiralarla töhmet altında bırakılmanıza asla müsaade etmedik, etmeyeceğiz." dedi.

Hukuktan, insan haklarından, vicdandan asla ayrılmayacaklarını vurgulayan Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde milletin Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde emin adımlarla ilerlediğini ifade etti.

Cumhuriyetin bu asrını "Huzurun Yüzyılı" yapma azmiyle ve kararlılıkla İçişleri Bakanlığının çalıştığını söyleyen Yerlikaya, şehitlere rahmet, gazilere sağlık diledi.

Bakan Yerlikaya'ya, ziyaretinde İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve emniyet müdür yardımcıları eşlik etti.