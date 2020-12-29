Haber Giriş: 29 Aralık 2020 Salı 19:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç ile telefonla görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan görüşmede, Hırvatistan'da meydan gelen deprem nedeniyle Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç’e ve Hırvat halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.
Türkiye'nin "kara gün dostu" olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, arama kurtarma başta olmak üzere, gerekebilecek tüm yardımları temin etmeye hazır olduklarını ifade etti.
Etiketler: Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan Son Dakika
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