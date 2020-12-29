Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 183 bin 117 COVID-19 testi yapıldı, 15 bin 805 kişinin testi pozitif çıktı, 253 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 4 bin 191 oldu, 21 bin 4 kişinin COVID-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 58 bin 437'ye yükseldi.

"Kısıtlamalar sonuç veriyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 2.783 yeni hastamız var. Aktif vaka sayısında düşüş devam ediyor. Düşüş hızında yavaşlama olsa da ağır hasta sayımız da düşmeye devam ediyor. Kısıtlamalar sonuç veriyor. Aşıdan da sonuç alana kadar sabırla tedbirlere uymalıyız."