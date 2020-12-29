İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, Rize Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Elazığ 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumundan SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Sanık hakkında İstanbul'da yürütülen "Fetö üyeliği soruşturması" ile "Tasarlayarak kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme" ve "2 kişiyi öldürmeye teşebbüs" suçları birleştirildi.

[Fotoğraf: AA | Rize Eski Emniyet Müdürü Altuğ Verdi]

Mahkeme heyeti duruşmayı avukatların mütalaayı incelemesi talebi nedeniyle karar celsesi olacak 7 Ocak 2021 tarihine erteledi.

Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, 11 Aralık 2018'de polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun silahlı saldırısıyla makamında şehit olmuştu.