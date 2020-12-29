Haber Giriş: 29 Aralık 2020 Salı 19:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
İkna çalışmaları sonucu bir terörist daha teslim oldu
Van'da jandarma ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu PKK'lı bir terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü PKK/KCK mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, 2012'de Van'ın Gürpınar ilçesinden terör örgütüne katılan ve 2012-2014 senelerinde Irak (Metina-Haftanin), 2014-2017'te Suriye, 2017-2020 yıllarında Irak (Gara-Pencewin-Asos) bölgelerinde faaliyet yürüten bir terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.
Etiketler: Terör Örgütü Terörle Mücadele
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