Haber Giriş: 29 Aralık 2020 Salı 14:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, DHA
Hırvatistan'da 6,4 büyüklüğünde deprem
Başkent Zagreb yakınlarında 6,4 büyüklüğünde gerçekleşen deprem, Bosna Hersek'te de hissedildi.
Sarsıntı, Zagreb'in 46 km güneydoğusunda, 10 km derinlikte gerçekleşti.
Deprem sonrası başkente yakın bölgelerdeki bazı binalarda hasar meydana geldi.
Öte yandan, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bölgedeki gelişmelerin takip edildiğini açıkladı.
Etiketler: Deprem
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