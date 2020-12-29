ABD'nin Illinois eyaletinde bir bowling salonunda terör estiren Duke Webb'in Amerikan ordusunda 7'nci Özel Kuvvetler Grubu'nda görevli olduğu ortaya çıktı.

Yeşil bereli Webb'in, birçok askeri alanda uzmanlığı bulunduğu bildirildi. Afganistan'da 4 kez görev yaptığı da gelen bilgiler arasında. Webb'in saldırıyı neden düzenlendiği hala bilinmiyor.

Temmuz ayında Afganistan'dan dönen saldırganın, travma sonrası stres bozukluğu yaşadığı iddia ediliyor.

Ancak Webb'in daha önce herhangi bir belirti göstermemesi soru işaretlerini artırdı.

"Nashville ve dünya beni asla unutmayacak"

Nashville 'de intihar saldırısı düzenleyen Anthony Quinn Warner'ın ise, komşusunun ifadesi ortaya çıktı.

Komşusu, Warner'a, "Noel Baba bu yıl sana iyi bir şey getiriyor mu?" diye sorduğunu, Warner'ın ise gülümseyerek "Evet, Nashville ve dünya beni asla unutmayacak" dediğini beyan etti.

Warner'ın intihar saldırısına hazırlanırken evini karşılıksız olarak bir kadına devrettiği, kanser olduğunu söyleyerek arabasından kurtulduğu da tanık ifadeleriyle ortaya çıktı.

Saldırganın neden bir ses kaydıyla çevredekileri bombadan uzaklaştırdığı ya da saldırıyı neden düzenlediği belirsizliğini koruyor.

