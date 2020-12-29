Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 336 kişinin hayatını kaybetmesiyle COVID-19'dan ölenlerin sayısı 27 bin 71'e yükseldi.

Ülkede, COVID-19 vaka sayısı 1 milyon 11 bin 871'e ulaştı.

Bugüne kadar 6 milyondan fazla testin yapıldığı ülkede, virüse yakalananlardan 849 bin 974'ü iyileşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde COVID-19 vakalarının artması nedeniyle yeni kısıtlamalar getirilmişti.

Salgınla mücadele kapsamında tüm bar, plaj ve yüzme havuzları kapatılmış, tüm ülkede alkol satışı yasaklanmıştı.

Mutasyona uğramış türün daha hızlı yayıldığı duyurulmuştu

Güney Afrika Cumhuriyeti, COVID-19'un mutasyona uğramış bir türünün öncekinden daha hızlı yayıldığını duyurmuştu.

Açıklamanın hemen ardından aralarında Türkiye'nin de olduğu bazı ülkeler, Güney Afrika'ya uçuşları durdurmuştu.