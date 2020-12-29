Haber Giriş: 29 Aralık 2020 Salı 13:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afrika kıtasında vaka sayısı 2 milyon 693 bini geçti
[Fotoğraf: AA]
Kıta genelinde koronavirüs nedeniyle 63 bin 453 kişi hayatını kaybetti. Can kaybının en yüksek olduğu ülke ise Güney Afrika.
Afrika kıtasında COVID-19 tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 693 bin 626'ya yükseldi.
Kıta genelinde virüs nedeniyle 63 bin 453 kişi hayatını kaybetti.
COVID-19 kaynaklı en fazla can kaybı Güney Afrika'da kayda geçti.
Seyşeller'de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.
Afrika'da bugüne kadar COVID-19 tespit edilen 2 milyon 249 bin 456 kişi sağlığına kavuştu.
Etiketler: Afrika Koronavirüs
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