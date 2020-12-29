Afrika kıtasında COVID-19 tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 693 bin 626'ya yükseldi.

Kıta genelinde virüs nedeniyle 63 bin 453 kişi hayatını kaybetti.

COVID-19 kaynaklı en fazla can kaybı Güney Afrika'da kayda geçti.

Seyşeller'de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Afrika'da bugüne kadar COVID-19 tespit edilen 2 milyon 249 bin 456 kişi sağlığına kavuştu.