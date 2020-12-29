Haber Giriş: 29 Aralık 2020 Salı 13:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hindistan'da COVID-19’un hızlı bulaşan türü görüldü
Hindistan’da yeni tip koronavirüsün (COVID-19) çabuk yayılan türüne rastlandı.
Ülke basınındaki habere göre, Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İngiltere’den ülkeye gelen 6 kişide COVID-19'un çabuk bulaşan türünün görüldüğü belirtildi.
Söz konusu 6 kişinin izole edildiği ve onlarla seyahat eden yolcuların da karantinaya alındığı duyuruldu.
Hint hükümeti, İngiltere'den yapılan uçuşların 31 Aralık'a kadar iptal edildiğini açıklamıştı.
Etiketler: Hindistan Koronavirüs Mutasyon
Son Haberler
- 14:14
- 14:08
- 13:59
- 14:03
- 13:57
Sıradaki Haber
AB, COVID-19 aşısı olmayanları kayıt altına alacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz