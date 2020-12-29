Ülke basınındaki habere göre, Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İngiltere’den ülkeye gelen 6 kişide COVID-19'un çabuk bulaşan türünün görüldüğü belirtildi.

Söz konusu 6 kişinin izole edildiği ve onlarla seyahat eden yolcuların da karantinaya alındığı duyuruldu.

Hint hükümeti, İngiltere'den yapılan uçuşların 31 Aralık'a kadar iptal edildiğini açıklamıştı.