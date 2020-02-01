Cumhurbaşkanı Erdoğan Gine Bissau Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi
Haber Giriş: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Seçilmiş Cumhurbaşkanı Cissoko Embalo ile bir araya geldi.
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanErdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan Vahdettin Köşkü'ne geçti.
Erdoğan, burada Gine Bissau Seçilmiş Cumhurbaşkanı Embalo ile öğle yemeğinde bir araya geldi.
Basına kapalı gerçekleşen yemeğe, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı.
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