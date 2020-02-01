Çin'den gelen uçak ve malzemelere arındırma işlemi uygulanacak
Haber Giriş: Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı, Çin'in Wuhan kentinden gelecek uçak ile içinde bulunan malzemelerin arındırma işlemine tabi tutulacağını açıkladı.
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanlığı'nın twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Wuhan'dan 42 kişiyi Türkiye'ye getiren uçak ve uçakta bulunan malzemelerin, Etimesgut Askeri Havaalanı'na inişin ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) uzmanlarınca arındırma işlemine tabi tutulacağı belirtildi.
Vuhan/Çin’den havalanarak Ankara’ya intikali süren uçağımız ve içerisindeki malzemeler, Etimesgut'ta Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın KBRN uzmanlarınca arındırma işlemine tabi tutulacak. Bu kapsamda gerekli hazırlıklara başlandı. pic.twitter.com/ZuEa6OFMxC— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 1, 2020
TSK'ya ait dev kargo uçağı, yakıt ikmali yaptığı Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'dan Türkiye'ye doğru yola çıktı.
Etiketler: wuhan msb koronavirüs kargo uçağı çinSon Güncelleme: 1 Şubat 2020 Cumartesi 15:03
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