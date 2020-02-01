Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı
Haber Giriş: Kaynak: AA
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun toplantısı başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da öğlen saatlerinde koronavirüs ile ilgili açıklama yapması bekleniyor.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 10.00'da Sağlık Bakanlığında toplandı.
Toplantıya katılan Sağlık Bakanı Koca, saat 12.00'de Çin'den tahliye edilen vatandaşlar ve koronavirüs konusundaki güncel gelişmeler hakkında basın açıklaması yapacak.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 1 Şubat 2020 Cumartesi 10:33
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