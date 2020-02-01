Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Çin'den gelen 13 bin yolcu tarandı, şüpheli yolcuya rastlanmadı." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın açıklamalarının satır başları şöyle;

Şu ana kadar 88 kişiden numune alındı, şüpheli bir duruma rastlanmadı.

1 Şubat saat 09.30 itibarıyla dünya genelinde 26 ülkede toplam 11 bin 791 vaka görüldü. Bu sayının yüzde 99'u Çin'de.

Her şey planlandığı gibi giderse Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşlarının tahliyesini yapan uçak saat 20.00 gibi Ankara'ya inecek.

Toplam 62 kişi hızlıca, kendileri için hazırlanan hastaneye nakledilecek. Zekai Tahir Hastanesi'nde 14 gün gözlem altında tutulacaklar.

Çin'den gelenlerin hiçbiri hasta değil, yine de 14 gün misafir edeceğiz. Her biri tek kişilik odada kalacak, 3 günde bir numune alınacak.