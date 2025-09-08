Parçalı Bulutlu 14.3ºC Ankara
AA-TRT Haber 08.09.2025 22:21

Cumhurbaşkanı Erdoğan Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni imzaladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımızın imzaladığı Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi ile bu alanda küresel bir farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

Bakan Göktaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "Sayın Cumhurbaşkanımızın imzaladığı Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi ile bu alanda küresel bir farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Göktaş, NSsosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dijital dünyada çocukları korumak adına önemli bir adımın atıldığını belirtti.

Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın imzaladığı Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi ile bu alanda küresel bir farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Sözleşme, devlet kurumlarından ailelere, teknoloji şirketlerinden sosyal medya platformlarına kadar herkesin sorumluluklarını net bir şekilde ortaya koyuyor. Tek bir çocuğumuzun dahi yaşına uygun olmayan içeriklere maruz kalmaması, dijital ortamdaki güvenliklerinin sağlanması ve mahremiyetlerinin korunması için özellikle siz değerli ailelerin desteği çok kıymetli. Çocuklarımız, ailelerimiz, ülkemiz ve tüm dünya çocukları için hayırlı olmasını temenni ediyorum."

