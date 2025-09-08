Çok Bulutlu 15.7ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 08.09.2025 18:51

AK Parti heyeti Refah Sınır Kapısı'ndan dünyaya seslendi: Gazze halkı yalnız değildir

AK Parti heyeti, Gazze'de yaşanan soykırım ve insani krize dikkat çekmek amacıyla Refah Sınır Kapısı'ndan dünyaya seslendi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Türkiye’nin her zaman Filistin halkının yanında olduğunu vurguladı.

AK Parti heyeti Refah Sınır Kapısı'ndan dünyaya seslendi: Gazze halkı yalnız değildir

7 Ekim 2023’den bu yana Gazze’de süren insani krize dikkat çektiler... Türkiye’nin, Filistin’in yanında olduğunu bir kez daha uluslararası kamuoyuna duyurdular.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla AK Parti heyeti, Gazze'ye açılan Mısır'ın Refah Sınır Kapısı’ndan dünyaya mesaj verdi.

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı öncülüğünde, Cumhur ittifakın milletvekilleri ve temsilcilerinin yer aldığı 30 kişilik heyet Refah Sınır kapısını ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Gazze’de insani yardımların girişine izin verilmesi ve tüm ablukaların kaldırılması gerektiğini vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, "Türkiye olarak en başından itibaren mazlum Filistin halkının yanında olduk. Herkes sussa, herkes sırtını dönse bile Türkiye'nin bu zulme, bu soykırıma karşı sessiz ve tepkisiz kalması düşünülemez" dedi.

Ateşkesin acilen hayata geçirilmesi gerektiğini söyleyen Yalçın, "Gazze halkı yalnız değildir. Bu kuşatmayı yarmak, Gazzelilere el uzatmak,yaraları sarmak, suçluları da cezalandırmak için her an teyakkuzdayız. Bu kararlılığımızın bir göstergesi olarak da bugün buradayız" dedi.

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı öncülüğündeki heyet, Mısır senatosunu ziyaret etti ve bir dizi görüşme gerçekleştirdi.  

ETİKETLER
Gazze AK Parti Filistin Devleti İsrail'in Gazze Soykırımı
OKUMA LİSTESİ