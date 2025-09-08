Parçalı Bulutlu 15.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
DHA 08.09.2025 17:23

Provokatif içerikli paylaşım yapan 10 kişi gözaltında

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medya hesapları üzerinden provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşımlar yaptığı değerlendirilen 39 kişi hakkında işlem başlatıldığını ve 10 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Provokatif içerikli paylaşım yapan 10 kişi gözaltında

EGM'nin NSosyal hesabından, İzmir'de 2 polisin şehit edilmesiyle ilgili sosyal medyada yapılan provokatif paylaşımlara dair açıklama yapıldı.

Yapılan çalışmalarda sosyal medya hesaplarından provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşımlar yaptığı değerlendirilen 16'sı yurt dışı kaynaklı, 103 hesap tespit edildi.

Bu kapsamda 39 kişi hakkında işlem başlatıldı, 10 kişi gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise sürüyor.

İzmir'de polis merkezine silahlı saldırı: 2 şehit, 3 yaralı
İzmir'de polis merkezine silahlı saldırı: 2 şehit, 3 yaralı

Emniyetin açıklamasında, provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşım yapan hesaplara yönelik tespit ve işlem çalışmalarının kararlılıkla sürdüğü de vurgulandı.

ETİKETLER
Emniyet Genel Müdürlüğü Sosyal Medya
Sıradaki Haber
Yeni eğitim yılı ‘Yeşil Vatan’ dersiyle başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:02
Dünyaca ünlü oyuncu ve yönetmenler, İsrailli film kurumlarıyla çalışmayı reddettiklerini duyurdu
19:00
AK Parti heyeti Refah Sınır Kapısı'ndan dünyaya seslendi: Gazze halkı yalnız değildir
19:06
Polis merkezi saldırısıyla bağlantısı tespit edilen 1 kişi daha İstanbul'da yakalandı
18:41
Emine Erdoğan: Bilgiyle güçlenen her insan, yalnızca kendi hayatını değil toplumumuzu da dönüştürür
18:41
İşgalci İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
17:49
İspanya, Tel Aviv Büyükelçisi'ni istişare için merkeze çağırdı
Gazze'de çadırların gölgesinde zorunlu yaşam
Gazze'de çadırların gölgesinde zorunlu yaşam
FOTO FOKUS
Avustralya'da binlerce kişi İsrail'e yaptırım talebiyle sokağa çıktı
Avustralya'da binlerce kişi İsrail'e yaptırım talebiyle sokağa çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ