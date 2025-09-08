Provokatif içerikli paylaşım yapan 10 kişi gözaltında

EGM'nin NSosyal hesabından, İzmir'de 2 polisin şehit edilmesiyle ilgili sosyal medyada yapılan provokatif paylaşımlara dair açıklama yapıldı.

Yapılan çalışmalarda sosyal medya hesaplarından provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşımlar yaptığı değerlendirilen 16'sı yurt dışı kaynaklı, 103 hesap tespit edildi.

Bu kapsamda 39 kişi hakkında işlem başlatıldı, 10 kişi gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise sürüyor.

Emniyetin açıklamasında, provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşım yapan hesaplara yönelik tespit ve işlem çalışmalarının kararlılıkla sürdüğü de vurgulandı.