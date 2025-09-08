Çok Bulutlu 15ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 08.09.2025 16:32

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 16.30'da başladı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yoğun bir gündemle toplandı.

Beştepe'deki toplantıya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık ediyor.

Kabinenin ana gündemi Terörsüz Türkiye hedefine ilişkin gelişmeler olacak.

Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi komisyonunun devam eden çalışmaları ele alınacak. Bugüne kadar gerçekleştirilen 7 toplantının sonuçları değerlendirilecek. Silah bırakma sürecindeki son durum, askeri ve istihbarat raporları ışığında analiz edilecek.

Kabine Toplantısı'nda, Terörsüz Türkiye hedefini de yakından ilgilendirmesi sebebiyle Suriye'deki gelişmeler değerlendirilecek. Terör örgütlerinin, Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden olası faaliyetleri görüşülecek.

İsrail'in işgal planına karşı atılacak adımlar değerlendirilecek

Dış politikada ise öncelikli olarak Gazze'deki son durum değerlendirilecek.

İsrail'in Gazze'yi topyekün işgal planına karşı atılabilecek adımlar ele alınacak. Bölgede ateşkesin sağlanması, sükunetin tesis edilmesi ve insani yardımların Gazze'ye girişi için atılacak adımlar konuşulacak.

ETİKETLER
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
2025’in ilk 6 ayında 559 bin engelli yolcu ücretsiz seyahat etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:31
Konya için kuvvetli yağış uyarısı
17:23
Provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşımlara 10 gözaltı
17:35
Yeni eğitim yılı ‘Yeşil Vatan’ dersiyle başladı
16:55
CHP, İstanbul İl Başkanlığı binasını kapatma kararı aldı
16:24
TDK, Ağız Araştırmaları Veri Tabanı’nı kullanıma sundu
16:09
2025’in ilk 6 ayında 559 bin engelli yolcu ücretsiz seyahat etti
Soykırımcı İsrail, Gazze'de Al-Roya Kulesi’ni vurdu
Soykırımcı İsrail, Gazze'de Al-Roya Kulesi’ni vurdu
FOTO FOKUS
Avustralya'da binlerce kişi İsrail'e yaptırım talebiyle sokağa çıktı
Avustralya'da binlerce kişi İsrail'e yaptırım talebiyle sokağa çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ