Gündem
AA 08.09.2025 16:09

2025’in ilk 6 ayında 559 bin engelli yolcu ücretsiz seyahat etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2014-2024 yıllarında 9,3 milyon engelli yolcunun trenlerde ücretsiz seyahat ettiğini, 2025’in ilk 6 ayında ise 559 bin 223 engelli yolcuya hizmet verildiğini açıkladı.

2025’in ilk 6 ayında 559 bin engelli yolcu ücretsiz seyahat etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Muğla Marmaris'te gerçekleştirilen "14. Engelli ve Gazi Personel Eğitim Semineri"ne, video konferans yoluyla katıldı.

Uraloğlu, buradaki konuşmasında, 2 bin 317 engelli personelin Bakanlık bünyesinde görev aldığını bildirdi. Engelli olmanın değil, engelleri kaldırmamanın kusur olduğunun altını çizen Uraloğlu, "Demir yolu ulaşımında, yüzde 40 ve üzeri engel oranı olan 9,3 milyon engelli yolcu 2014-2024 yıllarında ücretsiz seyahat etti. 2025'in ilk altı ayında ise 559 bin 223 engelli yolcuya hizmet verdik. 2019'dan 2025'in ilk 6 ayına kadar, 78 bin 154 yolcu, 'Turuncu Masa' ile güvenli yolculuk yaptı" değerlendirmesinde bulundu.

Engelli ve gazi vatandaşların azim ve fedakarlığının, toplum için ilham kaynağı olduğunu vurgulayan Uraloğlu, ulaşım ve haberleşmeden dijital hizmetlere kadar hayata geçirilen erişilebilirlik projeleri ile milyonlarca vatandaşın yaşamına dokunduklarını aktardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 2002'den bu yana engelli vatandaşların toplumsal hayata katılımını kolaylaştıracak birçok adım atıldığını anımsatan Uraloğlu, 2005'te çıkarılan Türkiye'nin ilk Engelliler Kanunu, 2007'de imzalanan Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi ve 2013'te resmi tanımlarda "engelli" ibaresine geçişin bu alanda dönüm noktaları olduğunu hatırlattı.

Engelli vatandaşlara sağlanan hizmetler

Uraloğlu, Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı ile 6 stratejik amaç, 14 hedef ve 33 eylemin belirlendiğine değinerek, "Turuncu Masa" uygulamasıyla engelli vatandaşların, Yüksek Hızlı Tren garları ve bazı havalimanlarında güvenle yolculuk yaptığını kaydetti. İstanbul Havalimanı'nın bu alanda uluslararası ödüller kazandığını bildiren Uraloğlu, 38 havalimanının "Engelsiz Havalimanı Kuruluşu" unvanına, 40 havalimanının ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Erişilebilirlik Belgesine sahip olduğunu belirtti.

Kara yolunda 2024'te 1,8 milyon engelli vatandaşın şehirlerarası otobüslerde yüzde 40'a varan indirimlerden yararlandığına işaret eden Uraloğlu, "Denizcilikte Engelsiz Denizler Projesi" kapsamında yolcu gemilerinde rampalı giriş, asansör ve engelli tuvaletlerini zorunlu hale getirdiklerini ifade etti.

Uraloğlu, Herkes İçin Hareketlilik Mobil Uygulaması ve 12 AR-GE projesiyle engelli vatandaşlara yönelik dijital çözümler geliştirdiklerini vurguladı. 100 milyon lira destekle hayata geçirilen projeler arasında yapay zeka tabanlı trafik sinyalizasyon sistemleri ve gerçek zamanlı rehberlik çözümlerinin bulunduğuna dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Haberleşme alanında, e-Devlet üzerinden Engelsiz Çağrı Merkezi'ni hayata geçirdik. PTT şubelerine, engelli yardım butonları ve hissedilebilir yüzeyler eklendi. 2024'te 467 bin engelli vatandaşın maaşları, evlerine teslim edildi. Engelli vatandaşlara, hava yollarında yüzde 20, internet hizmetlerinde yüzde 25 ve Pttcell'de özel tarifelerle indirimler sağlandı. Türkiye Kart ile ulaşımda yeni imtiyazlar getirildi. Bizim hizmet politikalarımızın temelinde 'önce insan' ilkesi vardır. Evrensel erişilebilirlik standartlarına odaklanan çalışmaları sürdüreceğiz."

