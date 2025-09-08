Parçalı Bulutlu 20.5ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 08.09.2025 13:58

Gürsel Tekin: Şikayet edenler de, bizi önerenler de CHPli

CHP İstanbul yönetimine mahkeme kararıyla atanan Gürsel Tekin, "Yaşanan olayların sorumlusu ben değilim. Şikayet edenler CHP’li, taraflar CHP’li, bizi öneren arkadaşlarımız da CHP’li. Sorunun hiçbir parçasında biz yokuz" dedi.

Gürsel Tekin: Şikayet edenler de, bizi önerenler de CHPli
[AA (Arşiv)]

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 2 Eylül'de alınan ara karar ile CHP İstanbul İl Başkanı ve Yönetim Kurulu yetkilerini tedbiren kullanmak üzere atanan Geçici Kurul'da yer alan Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na gitti.

Güvenlik güçleri provokasyonlara ve sokak eylemlerine karşı önlem aldı. İstanbul'daki bazı ilçelerde 11 Eyül'e kadar toplantı yasağı getirildi.

 

CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının önünde açıklama yapan Gürsel Tekin, şunları kaydetti;

CHP il başkanlığı bizim baba ocağımız. Baba evine girmeme kimse engel olamaz, olmamalı.

Yaşanan olayların sorumlusu ben değilim. Şikayet edenler CHP’li, taraflar CHP’li, bizi öneren arkadaşlarımız da CHP’li. Sorunun hiçbir parçasında biz yokuz.

Özgür Özel'den randevu istemiştim, benimle görüşseydi işler bu hale gelmezdi. 

Polis barikatını yıkmaya çalışanlar gözaltına alındı

Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanlığına gelmesi beklenirken, binanın arka girişindeki polis barikatını yıkmaya çalışan çok sayıda kişi uyarılara rağmen dağılmayınca gözaltına alındı. 

Polisin `dağılın` uyarılarına rağmen dağılmayan grupla polis ekipleri arasında arbede çıktı. Polisin biber gazıyla dağıtmaya çalıştığı çok sayıda kişi gözaltına alındı.

CHP İstanbul
